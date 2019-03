Basket, Serie A: Reggio Emilia combatte, ma Milano vince 67-71

11/03/2019

Sarebbe sfida tra ultima e prima quella tra Reggio Emilia e Milano, eppure a metà gara c’è un solo punto di vantaggio sul tabellone in favore della squadra di Pianigiani. L’Armani deve fare a meno di Nunnally, motivi personali, di Nedovic, tenuto a riposo e di Jerrells per un problema a un ginocchio. Milano è distratta e superficiale nei primi possessi e Reggio, disperata all’ultimo posto in classifica, prova immediatamente ad approfittarne, ma nel primo quarto il vantaggio non va mai oltre i tre punti per la Grissin Bon e alla prima sirena il punteggio dice 18-17 per i padroni di casa, spinti dai 9 punti di Allen e ripresi dagli 8 di James. Nel secondo periodo Milano prova a dare la prima accelerata alla partita con due triple in fila dell’ex Della Valle e di Kuzminskas, ma Reggio Emilia resta in partita e approfittando di un passaggio a vuoto dell’Armani, fatto di frenesia e palle perse, si riappiccica sul 25-25, con Pianigiani che ferma ancora la partita, evidentemente poco soddisfatto. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo scorrono con le due squadre che alimentano le loro basse percentuali dal campo e così si va all’intervallo lungo sul 33-34 in favore di Milano. Per Reggio importanti gli 8 punti di Mussini dopo 20 minuti, dall’altra parte un solido Kuzminskas è già a quota 12.



Equilibrio nei primi due quarti e si resta su questo binario anche nel terzo periodo, con una Reggio Emilia combattiva come non mai nel corso di questa stagione e che ci mette anche una spruzzata di spettacolo per restare attaccata a Milano: Gaspardo schiaccia al volo, Allen chiude in acrobazia per il 48-49 sul finire di terzo quarto. L’Armani riprova allora a scrollarsi via la squadra di Pillastrini, costretto a fermare la gara dopo un parziale di 9-0 a firma Burns, Della Valle e Cinciarini che permettono a Milano di affacciarsi agli ultimi 10 minuti di partita avanti 51-58. Il solito Allen per Reggio Emilia cerca di richiudere il margine, ma la squadra di Pianigiani trova con più continuità il canestro e a poco più di 3 minuti dalla fine mantiene il margine di 7 punti, conducendo 60-67, prima di trovare il massimo sul vantaggio sul 60-71 a 2 minuti dalla fine con l’affondata di Tarczewski e il libero di James. La Grissin Bon non molla e rientra fino al 67-71 che però è anche il punteggio con cui si chiude la sfida. Miglior marcatore della sfida Allen che chiude con 21 punti a referto.