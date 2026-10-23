Doping: positiva campionessa olimpica maratona Peres Jepchirchir, sospesa

La campionessa olimpica e mondiale di maratona, Peres Jepchirchir, è stata sospesa in via provvisoria in seguito alla positività a un controllo antidoping per la sostanza vietata EPO; lo ha reso noto l'Athletics Integrity Unit. Jepchirchir ha conquistato l'oro nella maratona femminile alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e il titolo mondiale l'anno scorso. L'atleta keniota, 33 anni, è anche ex detentrice del record mondiale nella mezza maratona. Si tratta dell'ultimo episodio di una lunga serie di casi di doping che coinvolgono maratoneti kenioti; il Kenya, peraltro, il mese scorso si è aggiudicato l'organizzazione dei campionati mondiali di atletica leggera del 2029.