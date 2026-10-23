Tennis: Wta Guangzhou, Tyra Grant unica azzurra in gara nelle qualificazioni

Tyra Grant è l'unica giocatrice italiana in gara nelle qualificazioni del "Guangzhou Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli (anche nota come Canton) capoluogo della provincia del Guangdong, in Cina. La 18enne romana, n.152 WTA e 12esima testa di serie delle "quali", è stata sorteggiata al primo turno - sabato - contro la russa Elena Pridankina, n.190 del ranking. Tra l'azzurra - reduce da cinque sconfitte di fila (compresa quella in BJK Cup), non vince un match dal primo turno delle qualificazioni dello Us Open - e la 21enne di Vidnoe non ci sono precedenti. Chi vince si giocherà un posto nel main draw - domenica - o con l'olandese Jeline Vandromme, n.123 WTA e sesta testa di serie delle "quali", o con la statunitense Carol Young Suh Lee, n.161 del ranking.