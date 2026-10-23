Atletica: si correrà il 4 aprile la Wizz Air Milano Marathon

23 Ott 2026 - 11:10
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Si correrà domenica 4 aprile 2027 la 25^ edizione della Wizz Air Milano Marathon. Le iscrizioni sono aperte e si registra già un incremento negli iscritti del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; i runner di nazionalità straniera sono l'84%. L'ultima edizione 2026 si è chiusa battendo tutti i risultati di partecipazione: 15 mila runner iscritti alla Milano Marathon e 16 mila alla Relay Marathon, a cui si sono aggiunti 10 mila partecipanti alle corse del sabato, la Family Run e la Dog Run, per un totale di oltre 40 mila runner coinvolti: mai così tanti.

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