Atletica: si correrà il 4 aprile la Wizz Air Milano Marathon

Si correrà domenica 4 aprile 2027 la 25^ edizione della Wizz Air Milano Marathon. Le iscrizioni sono aperte e si registra già un incremento negli iscritti del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; i runner di nazionalità straniera sono l'84%. L'ultima edizione 2026 si è chiusa battendo tutti i risultati di partecipazione: 15 mila runner iscritti alla Milano Marathon e 16 mila alla Relay Marathon, a cui si sono aggiunti 10 mila partecipanti alle corse del sabato, la Family Run e la Dog Run, per un totale di oltre 40 mila runner coinvolti: mai così tanti.