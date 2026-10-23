Tennis: Atp Almaty, Medvedev in semifinale

23 Ott 2026 - 15:04
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Quando c'è da andare a caccia di punti preziosi per rafforzare la propria candidatura alle Nitte ATP Finals di fine stagione, quella formichina di Daniil Medvedev non è certo tipo da storcere la bocca voltando le spalle a tornei di calibro minore, ATP250 dai tabelloni sulla carta più abbordabili e in grado di dar lui quelle vittorie necessarie con cui scrollarsi di dosso una concorrenza mai così accesa come quella che si presenta oggi a meno di un mese dal via del torneo. Dopo aver centrato poche settimane fa ad Hangzhou il suo ventiquattresimo titolo in carriera, il russo testa di serie n.1 del seeding è approdato alle semifinali dell'Almaty Open in Kazakhstan battendo in due set il francese Terence Atmane col punteggio di 6-4 6-4 e attende ora di conoscere il suo prossimo rivale che uscirà dal quarto di finale che vedrà opposti il beniamino del pubblico Alexander Bublik e Karen Khachanov. 

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