Sci, Brignone: "Non voglio passare tutta la vita a zoppicare"

"No, o meglio: tra virgolette. Sentivo di avere la situazione sotto controllo. Ma quando sali sugli sci, ti prendi sempre dei rischi", ha ammesso. La sua impresa a Milano-Cortina è diventato un film presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Proprio una storia da film, nel senso: impossibile da realizzare. E tutto è stato filmato nel momento in cui succedeva, senza ricreare nulla", ha detto. In estate, al J Medical, ha incrociato Jannik Sinner. "È difficile entrare nella testa di qualcuno, il mio consiglio è prendersi il tempo che gli serve: nella mia carriera ho spesso sottovalutato alcuni segnali del mio corpo e ne ho pagato le conseguenze alla lunga. Jannik è talmente forte che se torna al 100% non si ferma più", ha concluso.