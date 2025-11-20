Basket, Eurolega: l'Olimpia cade in casa con l'Hapoel

L'Olimpia dura solo un tempo, poi l'Hapoel scappa e vince 105-83 al Forum: gli israeliani salgono a 9-3 di record e restano in vetta, Milano è ora ai limiti del play-in con un bilancio perfettamente equilibrato, con 6 successi e 6 ko. La formazione di Messina si illude per metà gara di poter restare a contatto con gli ospiti e tentare il colpaccio, visto che dopo i primi 10 minuti è 25-25, mentre all'intervallo lungo il vantaggio della formazione di Itoudis è di sole quattro lunghezze (49-45).



Il problema, però, è che nella ripresa l'attacco di Milano si inceppa: 0 punti nei primi 4 minuti, mentre l'Hapoel scappa con un parziale di 12-0 (61-45). A quel punto, il match è pesantemente indirizzato e a poco serve il tentativo di rientro dell'Olimpia: a 10 minuti dalla sirena finale, la squadra di Tel Aviv è avanti 76-64. E la situazione peggiora nell'ultimo quarto, perché con un altro super parziale (22-9 per il momentaneo 98-73) la capolista ipoteca la nona vittoria su dodici partite di Regular Season. Gli ultimi 3 minuti servono solo a sistemare il tabellino: 20 punti per Oturu e Blakeney, 18 per Bryant e 17 per Motley, oltre ai 13 dell'ex Nba Micic. Il migliore per l'Olimpia è Bolmaro, ma i suoi 16 punti non evitano il sesto ko a Messina.