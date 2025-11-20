Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Basket, Eurolega: l'Olimpia cade in casa con l'Hapoel

Al Forum finisce 105-83 per gli israeliani, decisiva la ripresa: Milano ko dopo quattro vittorie di fila

di Redazione
20 Nov 2025 - 22:25
© IPA

© IPA

Si ferma la striscia di vittorie consecutive in Eurolega dell'Olimpia, che al Forum perde 105-83 contro l'Hapoel Tel Aviv. La formazione di Messina paga un secondo tempo tutto in favore degli israeliani, avanti solo 49-45 all'intervallo lungo. Decisivi allora gli ultimi due quarti (27-19 e 29-19) e i 20 punti messi a referto da Blakeney e Oturu. Inutili, invece, i 16 di Bolmaro: il record di Milano torna in perfetta parità (6-6).

L'Olimpia dura solo un tempo, poi l'Hapoel scappa e vince 105-83 al Forum: gli israeliani salgono a 9-3 di record e restano in vetta, Milano è ora ai limiti del play-in con un bilancio perfettamente equilibrato, con 6 successi e 6 ko. La formazione di Messina si illude per metà gara di poter restare a contatto con gli ospiti e tentare il colpaccio, visto che dopo i primi 10 minuti è 25-25, mentre all'intervallo lungo il vantaggio della formazione di Itoudis è di sole quattro lunghezze (49-45). 

Il problema, però, è che nella ripresa l'attacco di Milano si inceppa: 0 punti nei primi 4 minuti, mentre l'Hapoel scappa con un parziale di 12-0 (61-45). A quel punto, il match è pesantemente indirizzato e a poco serve il tentativo di rientro dell'Olimpia: a 10 minuti dalla sirena finale, la squadra di Tel Aviv è avanti 76-64. E la situazione peggiora nell'ultimo quarto, perché con un altro super parziale (22-9 per il momentaneo 98-73) la capolista ipoteca la nona vittoria su dodici partite di Regular Season. Gli ultimi 3 minuti servono solo a sistemare il tabellino: 20 punti per Oturu e Blakeney, 18 per Bryant e 17 per Motley, oltre ai 13 dell'ex Nba Micic. Il migliore per l'Olimpia è Bolmaro, ma i suoi 16 punti non evitano il sesto ko a Messina.

basket
eurolega

Ultimi video

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

I più visti di Basket

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

Virtus-Maccabi, Lepore lancia l'allarme: "Rischi altissimi: la partita va spostata"

Virtus-Maccabi, zona rossa intorno al PalaDozza

LeBron James torna in campo: nuovo record di doppia cifra

Assalto dopo Rieti-Pistoia: la Sebastiani torna a giocare a porte aperte

Virtus-Maccabi Tel Aviv, Piantedosi replica a Lepore: "Violenti non possono dettare agenda: si gioca"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico