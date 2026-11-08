MotoGp: Marini rinuncia a Gp Qatar, solo 16 piloti al via

Solo 16 piloti prenderanno il via al Gp del Qatar classe MotoGp. All'assenza dei portacolori della Yamaha, che ha rinunciato alla tappa a Losail per motivi di sicurezza, e a quella di Francesco Bagnaia, fratturatosi un piede cadendo nella Sprint di ieri, si è aggiunta quella di Luca Marini. Il team Honda ha fatto sapere che il suo pilota non si schiererà sulla griglia "a causa di problemi di affaticamento" per concentrarsi sulle ultime due tappe del campionato del mondo". Nella Sprint, Marini aveva ottenuto il 13/o posto, ma evidentemente ancora risente dei problemi causato da un virus, a causa dei quali non aveva corso nemmeno in Australia.