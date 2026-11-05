Basket, Eurolega: Milano lotta, ma crolla 73-84 con Valencia, ottava sconfitta di fila

LA PARTITA

È un avvio decisamente complicato quello di Milano, che a metà primo quarto si trova sotto addirittura 4-20. Valencia parte molto forte con Taylor e Osetkowski, che realizzano oltre la metà dei canestri degli spagnoli. Dopo i primi minuti di difficoltà, l’Olimpia inizia a reagire trascinata da Bolmaro, che con due schiacciate di fila carica i compagni, ma il primo quarto finisce 15-24. Nel secondo periodo l’argentino è ancora protagonista insieme a Diop, oltre alle triple di Ricci che permettono ai padroni di casa di restare sulla scia di Valencia. Dall’altra parte Brooks e Shorts danno respiro agli spagnoli, e le due squadre vanno a riposo sul 37-40. Dopo la pausa lunga Milano riesce a portarsi avanti e a staccare i ragazzi di coach Albert nel segno di Rj Cole e Guduric, con il serbo che segna il canestro che vale il +8 che chiude il terzo quarto. Negli ultimi 10’ parte meglio Valencia, che apre il periodo con le triple vincenti di Taylor e Brooks, quest’ultimo vero protagonista soprattutto nella seconda parte di gara. È proprio Brooks, nel finale, a dare la spallata decisiva al match insieme a Shorts, fissando così il 73-84 finale: settima vittoria in Eurolega per Valencia, nona sconfitta per l’Olimpia Milano, sempre più in fondo alla classifica.