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Basket, Eurolega: Milano lotta, ma crolla 73-84 con Valencia, ottava sconfitta di fila

I ragazzi di Poeta recuperano dopo un brutto avvio ma si fanno rimontare e incassano un altro ko

05 Nov 2026 - 22:43
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© olimpia

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Nel decimo turno di Eurolega Milano cade ancora nonostante una gara dal ritmo serrato. Valencia parte decisamente più forte, soffre tra il secondo e il terzo quarto ma recupera e porta a casa il match soprattutto grazie a Kameron Taylor, autore di 17 punti. All’Olimpia non basta un Bolmaro in grande forma, che con i suoi 16 punti è il migliore dei ragazzi di Poeta: dopo la vittoria con Cantù in campionato, dunque, non arriva il secondo successo di fila. In Europa è la nona sconfitta, l'ottava consecutiva.

LA PARTITA
È un avvio decisamente complicato quello di Milano, che a metà primo quarto si trova sotto addirittura 4-20. Valencia parte molto forte con Taylor e Osetkowski, che realizzano oltre la metà dei canestri degli spagnoli. Dopo i primi minuti di difficoltà, l’Olimpia inizia a reagire trascinata da Bolmaro, che con due schiacciate di fila carica i compagni, ma il primo quarto finisce 15-24. Nel secondo periodo l’argentino è ancora protagonista insieme a Diop, oltre alle triple di Ricci che permettono ai padroni di casa di restare sulla scia di Valencia. Dall’altra parte Brooks e Shorts danno respiro agli spagnoli, e le due squadre vanno a riposo sul 37-40. Dopo la pausa lunga Milano riesce a portarsi avanti e a staccare i ragazzi di coach Albert nel segno di Rj Cole e Guduric, con il serbo che segna il canestro che vale il +8 che chiude il terzo quarto. Negli ultimi 10’ parte meglio Valencia, che apre il periodo con le triple vincenti di Taylor e Brooks, quest’ultimo vero protagonista soprattutto nella seconda parte di gara. È proprio Brooks, nel finale, a dare la spallata decisiva al match insieme a Shorts, fissando così il 73-84 finale: settima vittoria in Eurolega per Valencia, nona sconfitta per l’Olimpia Milano, sempre più in fondo alla classifica.

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