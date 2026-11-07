Basket, Serie A: che rimonta di Venezia! Reggio Emilia ribaltata nel finale e sconfitta 78-83
Barford e Copain non bastano: la squadra di Priftis crolla negli ultimi tre minuti e cede dopo 38’ in vantaggio. Wiltjer trascina i suoi con 17 punti
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L’anticipo della 7a giornata di Serie A di basket se lo aggiudica Venezia 78-83 dopo una rimonta clamorosa negli ultimi minuti. I veneti danno continuità al successo in Eurocup, tornano a vincere in campionato dopo due sconfitte consecutive, e lo fanno dopo aver inseguito per 38 minuti, grazie a un parziale di 12-0 a proprio favore negli ultimi 150 secondi. Secondo k.o. di fila in campionato, dopo quello contro Treviso, per Reggio Emilia.
LA CRONACA
Reggio Emilia parte subito forte, e costruisce così un vantaggio che non perderà per tutti e 40 i minuti. La squadra di Priftis vola infatti sull’11-0 dopo appena 3 minuti e cinque secondi e, nonostante la reazione di Venezia, chiude il primo parziale sul 26-18. Nel secondo quarto l’equilibrio è totale: si va all’intervallo sul 46-39, con tutto ancora aperto a ogni epilogo. Nel terzo periodo Venezia accorcia ulteriormente, e lo fa soprattutto grazie a due triple consecutive a metà quarto, seguite dai tanti tiri liberi messi a segno. Prima degli ultimi 10’, il punteggio è di 64-59 in favore di Reggio Emilia. Nel finale le due squadre si rispondono con un canestro ciascuna, poi negli ultimi tre minuti cambia tutto. Venezia mette 12 punti consecutivi in 150 secondi e ribalta uno svantaggio durato per tutto il corso del match. Finisce così 78-83: quarto successo in Serie A per la squadra di Spahija, che rimane saldamente in zona playoff; Reggio Emilia resta ferma a 2, a ridosso dalla retrocessione.
IL TABELLINO
UNAhotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 78-83 (Parziali: 26-18, 20-21, 18-20, 14-24)
UNAhotels Reggio Emilia: Barford 22 (8/11, 1/6, 3/3), Thor 7 (2/7, 1/2), Caupain 18 (6/8, 1/5, 3/4), Uglietti 6 (3/4), Severini 0 (0/1, 0/5), Edwards 8 (1/1, 1/2, 3/4), Woldentensae 2 (1/1. 0/3), Visconti 2 (1/2, 0/2), Manfredotti 0, Uglietti 6 (3/4, 0/1), Severini 0 (0/1, 0/5), Fainke 0, Echenique 2 (1/1), Ogbeide 9 (3/5, 3/4).
Umana Reyer Venezia: Bowman 12 (1/3, 2/4, 4/4), Tessitori 11 (3/5, 0/2, 5/5), Maretto 0, De Nicolao 9 (1/1, 1/4, 4/6), Candi 2 (0/2, 0/2, 2/2), Boakye 8 (4/5, 0/0, 0/4), Janelidze 0, Parks 6 (0/1, 1/6, 3/4), Watson 12 (1/5, 2/6, 4/5), Green 6 (0/1, 2/3), Wiltjer 17 (5/8, 2/5, 1/1), Grant 0.