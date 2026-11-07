Basket, Serie A: che rimonta di Venezia! Reggio Emilia ribaltata nel finale e sconfitta 78-83

LA CRONACA

Reggio Emilia parte subito forte, e costruisce così un vantaggio che non perderà per tutti e 40 i minuti. La squadra di Priftis vola infatti sull’11-0 dopo appena 3 minuti e cinque secondi e, nonostante la reazione di Venezia, chiude il primo parziale sul 26-18. Nel secondo quarto l’equilibrio è totale: si va all’intervallo sul 46-39, con tutto ancora aperto a ogni epilogo. Nel terzo periodo Venezia accorcia ulteriormente, e lo fa soprattutto grazie a due triple consecutive a metà quarto, seguite dai tanti tiri liberi messi a segno. Prima degli ultimi 10’, il punteggio è di 64-59 in favore di Reggio Emilia. Nel finale le due squadre si rispondono con un canestro ciascuna, poi negli ultimi tre minuti cambia tutto. Venezia mette 12 punti consecutivi in 150 secondi e ribalta uno svantaggio durato per tutto il corso del match. Finisce così 78-83: quarto successo in Serie A per la squadra di Spahija, che rimane saldamente in zona playoff; Reggio Emilia resta ferma a 2, a ridosso dalla retrocessione.