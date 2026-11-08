Tennis: Eala battuta in finale a Hong Kong, piange ma di gioia

08 Nov 2026 - 15:03
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La filippina rivelazione del tennis Alexandra Eala sperava di chiudere con una vittoria un anno memorabile ma nonostante la sconfitta nella finale del torneo di Hong Kong contro la statunitense Claire Liu si è sciolta in lacrime di gioia ripensando alla stagione sportiva che le ha "cambiato la vita". La 21enne asiatica, che da domani sarà n.15 al mondo, si è detta "incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto quest'anno. Solo noi sappiamo davvero cosa sia servito per arrivare fin qui. Questo è solo l'inizio", ha concluso commossa tra gli applausi del pubblico che l'ha a lungo sostenuta durante il match. Pochi si aspettavano la vittoria di Liu, n.102 Wta, che si è imposta 6-3, 6-0 sulla filippina che nel primo set aveva richiesto un intervento medico per un problema al ginocchio e ha dovuto giocare il resto del match con una vistosa fasciatura.

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