Basket, Serie A: la Virtus chiude vincendo, Brescia seconda e Milano terza

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-OPENJOBMETIS VARESE 104-85

Nonostante il primo posto già aritmetico, la Virtus non si accontenta e condanna Varese: finisce 104-85 a Bologna, un risultato che fa scivolare al nono posto l'Openjobmetis, superata da Trento. La capolista, che sfiderà ora proprio la Dolomiti Energia nel primo turno e che avrà il fattore campo per tutti i playoff, parte forte e all'intervallo lungo è avanti di 11 punti (49-38). Gli ospiti provano a riavvicinarsi nella ripresa, ma il 26-16 dell'ultimo turno chiude ogni discorso. Decisivi i 19 punti di Derrick Alston, non bastano i 30 di un commovente Olivier Nkamhoua: Varese chiude in anticipo la sua stagione.



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-74

In extremis, Trento si prende i playoff contro la Virtus grazie al successo su un'Olimpia Milano che aveva comunque poche possibilità di arrivare al secondo posto. Dopo il 41-39 dell'intervallo lungo, la Dolomiti Energia allunga con il 25-16 del terzo quarto e nel finale resiste al tentativo di rimonta della squadra di Poeta. La squadra di Cancellieri, con cinque giocatori in doppia cifra (Bayehe il migliore a quota 14), si prepara a sfidare la capolista Bologna. Per l'Olimpia, invece, c'è Reggio Emilia: Brooks (18) e compagni sono chiamati a non farsi sorprendere dall'Unahotels.



LE ALTRE PARTITE

Proprio Reggio Emilia perde a Treviso (78-77), ma il ko era ininfluente: era già certa del sesto posto e dell'inizio della serie in trasferta. Brescia, invece, fa il suo e con il 92-71 su Sassari si assicura la seconda piazza: aprirà al PalaLeonessa contro la settima della Regular Season, vale a dire Trieste, che perde la quarta partita di fila e viene battuta 94-89 in casa da Cremona. Nell'antipasto dell'ultimo quarto di finale, Tortona vince 78-75 a Venezia: si ripartirà, in gara-1, proprio al Taliercio. Ininfluente, infine, il 98-71 di Napoli contro Udine, dato che entrambe erano già salve e fuori dalla lotta playoff.