Internazionali, Musetti: "Ho sofferto fin dall'inizio, ora penso a riposare"

"Ho sofferto sin dall'inizio, sapevo che lui gioca bene su questa superficie. Ho finito che non ero al 100% sul piano fisico ma ora penso solo a riposare e a prepararmi per il prossimo match". Così Lorenzo Musetti dopo il successo ottenuto nel terzo turno degli Internazionali d'Italia contro Francisco Cerundolo. "Ho sentito un inizio di crampi, da più parti - ha aggiunto in merito al problema alla coscia sinistra - Ma ora posso riposare". L'azzurro tornerà in campo dopodomani contro il norvegese Casper Ruud, in palio un posto ai quarti di finale.