Motociclismo, Civ: in Sbk Delbianco vince anche sul bagnato e allunga in classifica
Sventola il tricolore sul gradino più alto del podio dell'autodromo del Mugello di Scarperia, in provincia di Firenze. Nella gara di Superbike del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), è arrivata la vittoria di Alessandro Delbianco su Yamaha. Su una pista resa scivolosa dalla pioggia, il pilota romagnolo ha distanziato sul traguardo la Ducati del sarzanese Kevin Manfredi e la Bmw del genovese Christian Gamarino. "Parto dal Mugello con un primo e un secondo posto - ha commentato Delbianco a fine gara -. Abbiamo raddrizzato questo weekend al 100% quindi sono molto soddisfatto al punto che negli ultimi giri mi sono reso conto che stavo sorridendo dentro il casco perché mi stavo divertendo, era un piacere guidare e ho goduto". Alla luce di questo risultato Delbianco allunga in classifica generale raggiungendo quota 99 punti, 29 in più del pugliese Michele Pirro (Ducati), giunto quarto sul traguardo. In Supersport il bolognese Federico Fuligni (Ducati) ha conquistato contemporaneamente la gara e la testa del campionato. In Moto3, la Super pole race del mattino, partita con pista asciutta, è stata interrotta al secondo giro per la pioggia e per permettere ai team di montare gomme da bagnato.
Il tracciato fortemente fradicio ha condizionato il resto della gara, a tal punto che sotto la bandiera a scacchi sono transitati solo cinque piloti. A vincere è stato il veneto Luca Da Dalt (Honda). Nella gara del pomeriggio, con la griglia di partenza scaturita dal risultato della gara precedente, si è invece imposto lo spagnolo Vicente Perez (2WheelsPolito) che ha conquistato anche la vetta della classifica. In Sportbike la vittoria è andata il bergamasco Michel Agazzi (Triumph) con il lucchese Filippo Bianchi (Aprilia) giunto quarto e nuovamente leader del campionato. Infine in Moto4 si è imposto il maceratese Alessio Paglioni, Luca Rizzi, oggi ritirato, mantiene la leadership della classifica. Nel corso delle gare, sono state molte le scivolate provocate soprattutto dalla pioggia, ma fortunatamente nessun pilota ha riportato danni fisici. Il Civ tornerà il prossimo 5 e 6 giugno sul circuito di Imola.