Motociclismo, Civ: in Sbk Delbianco vince anche sul bagnato e allunga in classifica

Sventola il tricolore sul gradino più alto del podio dell'autodromo del Mugello di Scarperia, in provincia di Firenze. Nella gara di Superbike del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), è arrivata la vittoria di Alessandro Delbianco su Yamaha. Su una pista resa scivolosa dalla pioggia, il pilota romagnolo ha distanziato sul traguardo la Ducati del sarzanese Kevin Manfredi e la Bmw del genovese Christian Gamarino. "Parto dal Mugello con un primo e un secondo posto - ha commentato Delbianco a fine gara -. Abbiamo raddrizzato questo weekend al 100% quindi sono molto soddisfatto al punto che negli ultimi giri mi sono reso conto che stavo sorridendo dentro il casco perché mi stavo divertendo, era un piacere guidare e ho goduto". Alla luce di questo risultato Delbianco allunga in classifica generale raggiungendo quota 99 punti, 29 in più del pugliese Michele Pirro (Ducati), giunto quarto sul traguardo. In Supersport il bolognese Federico Fuligni (Ducati) ha conquistato contemporaneamente la gara e la testa del campionato. In Moto3, la Super pole race del mattino, partita con pista asciutta, è stata interrotta al secondo giro per la pioggia e per permettere ai team di montare gomme da bagnato.