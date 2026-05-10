Rally, Lancia sul podio in Wrc2 in Portogallo

10 Mag 2026 - 18:02
© Ufficio Stampa

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Il Rally del Portogallo ha rappresentato una tappa importante nel percorso di sviluppo di Lancia Corse HF nel FIA World Rally Championship. Alla prima apparizione mondiale su sterrato della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, il team italiano ha affrontato uno degli appuntamenti più selettivi e impegnativi della stagione, caratterizzato da condizioni meteo estremamente variabili, pioggia, fango, prove profondamente scavate e livelli di aderenza in continuo cambiamento.

Dopo le vittorie consecutive su asfalto in Croazia e al Rally Islas Canarias, il passaggio alla terra si è rivelato una sfida completamente diversa per Yohan Rossel e Arnaud Dunand. Partendo immediatamente dietro alle vetture Rally1, l’equipaggio francese ha dovuto affrontare condizioni particolarmente difficili nel corso della giornata di venerdì, con prove speciali profondamente rovinate dai solchi lasciati dalle vetture della classe regina. Nonostante le circostanze complicate, Rossel ha comunque mostrato un ottimo passo rimanendo in lotta per le posizioni di vertice del WRC2.

La giornata di sabato ha ulteriormente evidenziato i progressi della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sullo sterrato, con Rossel e Dunand protagonisti di tempi sempre più competitivi nel corso della loro rimonta. Tuttavia, nella penultima prova speciale della giornata, un contatto con una roccia ha costretto l’equipaggio al ritiro momentaneo prima del rientro in gara con la formula del Super Rally per completare l’evento portoghese.

Prestazione particolarmente positiva anche per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, che hanno concluso secondi assoluti tra le vetture Rally2 al termine di un rally veloce e consistente. Pur non essendo iscritto per i punti WRC2 in questo appuntamento, Gryazin ha conquistato due scratch di categoria Rally 2 dimostrando grande velocità e adattabilità sui difficili sterrati portoghesi. Il risultato ottenuto ha comunque portato punti importanti a Lancia Corse HF nella lotta per il campionato Team.

In uno degli appuntamenti più iconici e impegnativi del FIA World Rally Championship, il Rally del Portogallo ha fornito indicazioni positive sul potenziale della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale anche su sterrato. Nonostante il meteo difficile, prove molto rovinate e una certa dose di sfortuna, Lancia Corse HF lascia il Portogallo con esperienza preziosa, progressi incoraggianti e la leadership nella classifica Team WRC2 ancora saldamente nelle proprie mani..

Roberta Zerbi – CEO Lancia
“Il podio conquistato in Portogallo rappresenta un traguardo molto importante per Lancia. Dopo le ottime prestazioni mostrate su asfalto, ottenere un secondo posto su sterrato in uno dei rally più impegnativi del calendario WRC conferma la competitività della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e la forza dell’intero progetto Lancia Corse HF. Il mio grazie va ai nostri equipaggi, a Lancia Corse HF e a Stellantis Motorsport per l’eccellente lavoro svolto durante un weekend estremamente impegnativo. Questo risultato dimostra ancora una volta che il ritorno di Lancia nei rally è un progetto solido, credibile e ambizioso, costruito con metodo, passione e grande spirito di squadra”

Didier Clément – Team Principal Lancia Corse HF
“Per essere l’esordio della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in un rally su sterrato del Campionato del Mondo possiamo ritenerci soddisfatti del livello già raggiunto. Per molto tempo abbiamo avuto entrambe le vetture in zona podio prima che la pioggia rimescolasse completamente le carte. Ci sono quindi molti motivi per essere soddisfatti, così come tanti insegnamenti da trarre. Yohan è stato sfortunatamente sorpreso da una frenata in condizioni di fango estremo, mentre Nikolay e Konstantin hanno concluso il rally con un ottimo podio. Con il ritmo serrato del WRC, tutto il team è già proiettato verso il Rally del Giappone tra meno di tre settimane”

Yohan Rossel – Pilota Ufficiale WRC2 Lancia Corse HF
“È stato un rally che ci ha insegnato moltissimo. Gli appuntamenti consecutivi nelle scorse settimane non ci hanno aiutato ad arrivare completamente preparati a questo primo rally su terra, dove sapevamo ci sarebbero state molte novità da affrontare. Mentre stavamo lottando per la vittoria, purtroppo abbiamo commesso un piccolo errore. Ora tutto il team è già tornato al lavoro per arrivare pronti al prossimo rally”. 

Nikolay Gryazin – Pilota Ufficiale WRC2 Lancia Corse HF
“Nel complesso è stato un weekend positivo per noi, concluso con il secondo posto tra le Rally2. Dal momento che questo rally non era nominato per la nostra campagna WRC2, è stata una grande opportunità per fare esperienza preziosa sulla terra con la vettura. Abbiamo mostrato un ottimo passo per tutto il weekend e imparato molto sul comportamento della vettura su questo fondo. È stato un importante passo avanti per noi, con tanti aspetti positivi da portare ai prossimi appuntamenti. Sappiamo su cosa possiamo migliorare in vista del prossimo rally e continueremo a lavorare duramente”.

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