Rally, Lancia sul podio in Wrc2 in Portogallo

Prestazione particolarmente positiva anche per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, che hanno concluso secondi assoluti tra le vetture Rally2 al termine di un rally veloce e consistente. Pur non essendo iscritto per i punti WRC2 in questo appuntamento, Gryazin ha conquistato due scratch di categoria Rally 2 dimostrando grande velocità e adattabilità sui difficili sterrati portoghesi. Il risultato ottenuto ha comunque portato punti importanti a Lancia Corse HF nella lotta per il campionato Team.