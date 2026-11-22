Hanno partecipato 20mila atleti, ma anche due robot, alla mezza maratona di Milano, manifestazione organizzata di MG Sport con il circuito 'FollowYourPassion'. La vittoria è andata all'ugandese Titus Musau in 1h01:31 e tra le donne alla gibutiana Samiyah Hassan Nour in 1h08:04. Niente da fare invece per i due umanoidi che non hanno potuto partecipare a causa della pioggia. I robot, Honor Robot D1 Flash e Robot A1 Vita Boy, però sono stati presentati durante la premiazione dei vincitori: il primo raggiunge una velocità massima di 47 km all'ora e nelle sue prestazioni registrate figurano i 100 metri completati in 8"83, i 400 metri in 40"6 mezza maratona di 21,097km di 50 minuti e 26 secondi. Sesti in classifica gli italiani più veloci in gara: al maschile l'azzurro Yohannes Chiappinelli in 1h03:50 e tra le donne l'olimpionica Giovanna Epis in 1h13:04.