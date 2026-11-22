Quattro giorni di grande equitazione, spettacolo ed emozioni, con i migliori interpreti del salto ostacoli internazionale protagonisti di un appuntamento che ha trasformato Verona nella capitale mondiale della disciplina. I Global Champions Playoff 2026 si chiudono con un bilancio di grande soddisfazione, nel segno dell'eccellenza sportiva, della partecipazione del pubblico e di un'atmosfera capace di rendere indimenticabile l'atto conclusivo della stagione della Global Champions League e del Longines Global Champions Tour. Il Padiglione 8 di Veronafiere ha fatto da cornice a una manifestazione di altissimo livello, culminata nell'assegnazione dei due titoli più prestigiosi del circuito, impreziosita da un programma di gare che ha visto brillare anche numerosi protagonisti italiani. Una domenica al cardiopalma per l'atto conclusivo della Supercoppa a squadre. La finale della GCL Super Cup ha incoronato il team degli Istanbul Warriors, composto da tre autentici pesi massimi della specialità: lo svedese Hernik Von Eckermann, il francese Simon Delestre e il belga Abdel Said. Un successo da 2.5 milioni di euro (6.5 milioni il montepremi complessivo distribuito tra le finaliste), chiuso con appena quattro penalità complessive nelle due manche, maturato davanti ai Prague Lions, secondi con otto penalità, e ai vincitori del campionato Riesenbeck International, terzi con venti. È la prima manche a dare la misura di quello che sarà l'epilogo della gara. Sei squadre chiamate ad affrontare due round da 1.60, con le penalità che si sommano e il cronometro che tiene conto solo del secondo giro. E saranno proprio le penalità a consacrare la squadra campione. Nella prima manche i campioni in carica dei Riesenbeck International si chiamano virtualmente fuori con 16 penalità complessive, peggio di loro fanno le Cannes Stars con un parziale di 26, così come gli Shanghai Swans (12) e i Monaco Aces (13). La volata al titolo diventa così un discorso a due tra Istanbul Warriors che chiudono a 4 penalità - pesa l'errore di Abdel Saïd su Wathnan Quaker Brimbelles Z, mentre Henrik von Eckermann in sella a Minute Man e Simon Delestre su Gatsby du Tillard terminano a zero - e Prague Lions che chiudono con tre percorsi netti. Nel secondo round si entra in ordine inverso rispetto alla classifica parziale. Dopo Cannes Stars, Riesenbeck International, Monaco Aces e Shanghai Swans, prova maiuscola della formazione di Praga: zero errori e la pressione che finisce tutta sugli Istanbul Warriors. Basta la prima uscita di Niels Bruynseels per consegnare l'epilogo all'albo d'oro: il cavaliere belga su Oaky Flandria commette due errori che consegnano di fatto la coppa a Saïd e compagni. A nulla servono i percorsi netti di Thibeau Spits in sella a Impress-K van't Kattenheye Z e di Pieter Devos su Primo Dv: la vittoria finale va così agli Istanbul Warriors, con Saïd che completa il suo anno straordinario che lo ha visto trionfare nel Longines Global Champions Tour e nella GCL Super Cup a squadre.