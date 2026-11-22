"Congratulazioni a Paola Egonu per aver tagliato uno straordinario traguardo: superando la storica quota dei 6.088 punti di Carmen Turlea, è diventata ufficialmente la miglior marcatrice di tutti i tempi della Serie A1, un record che la consacra definitivamente tra le più grandi della storia della Lega Volley Femminile e di questo sport. Parliamo di una campionessa fuori dal comune, un'atleta nata e cresciuta nel nostro Paese che, con il suo immenso talento, ha saputo innalzare l'eccellenza del volley tricolore. Paola ha vinto tutto ciò che c'era da vincere - in Italia, in Europa e nel mondo - dimostrandosi una protagonista assoluta sia nei club, sia con la maglia della nostra Nazionale. Oltre ai numeri e ai trofei, però, il suo valore più grande sta nell'essere un esempio e una fonte d'ispirazione per tutte le giovani giocatrici che si apprestano a calcare il taraflex, dimostrando loro dove possono portare il talento unito alla passione, al sacrificio e al lavoro quotidiano. Conoscendo la sua determinazione e la sua inesauribile fame di vittorie, siamo certi che questo primato non rappresenti un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a scrivere il suo nome, ancora di più e a caratteri cubitali, nella leggenda della pallavolo italiana", ha commentato il presidente della Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli.