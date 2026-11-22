Paola Egonu è diventata la miglior realizzatrice nella storia della Serie A1 femminile di pallavolo superando quota 6.088 punti durante la sfida di Assago contro Conegliano, un traguardo tagliato in appena undici stagioni - comprensive di un anno trascorso in Turchia - che le ha permesso di scavalcare Carmen Turlea impiegando quasi la metà del tempo rispetto alla schiacciatrice romena, protagonista nel campionato italiano per vent'anni dal 1997 al 2017 tra Matera, Conegliano, Bergamo, Piacenza e Sassuolo con due scudetti in bacheca.
I complimenti della Lega Volley
"Congratulazioni a Paola Egonu per aver tagliato uno straordinario traguardo: superando la storica quota dei 6.088 punti di Carmen Turlea, è diventata ufficialmente la miglior marcatrice di tutti i tempi della Serie A1, un record che la consacra definitivamente tra le più grandi della storia della Lega Volley Femminile e di questo sport. Parliamo di una campionessa fuori dal comune, un'atleta nata e cresciuta nel nostro Paese che, con il suo immenso talento, ha saputo innalzare l'eccellenza del volley tricolore. Paola ha vinto tutto ciò che c'era da vincere - in Italia, in Europa e nel mondo - dimostrandosi una protagonista assoluta sia nei club, sia con la maglia della nostra Nazionale. Oltre ai numeri e ai trofei, però, il suo valore più grande sta nell'essere un esempio e una fonte d'ispirazione per tutte le giovani giocatrici che si apprestano a calcare il taraflex, dimostrando loro dove possono portare il talento unito alla passione, al sacrificio e al lavoro quotidiano. Conoscendo la sua determinazione e la sua inesauribile fame di vittorie, siamo certi che questo primato non rappresenti un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a scrivere il suo nome, ancora di più e a caratteri cubitali, nella leggenda della pallavolo italiana", ha commentato il presidente della Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli.
La carriera di Egonu
Con ancora diversi anni di carriera davanti - la fuoriclasse originaria di Cittadella compirà 28 anni il prossimo 18 dicembre - l'opposta azzurra potrà allargare ulteriormente il margine di un primato che arricchisce un palmarès già sterminato tra club e Nazionale.
Nel corso della sua ascesa ha infatti messo insieme due scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe, tre Champions League conquistate con tre maglie differenti (Novara, Conegliano e Vakifbank), una Coppa di Turchia e un Mondiale per Club, a cui si sommano i trionfi con l'Italia alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei, oltre a un argento e un bronzo iridati, un argento e un bronzo continentali, tre Nations League, l'argento al Grand Prix 2017 (antesignano della Vnl) e ventisette riconoscimenti individuali accumulati dalle giovanili in poi.