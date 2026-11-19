È la scintilla che può accendere la stagione dell’Olimpia Milano? In un Forum finalmente tornato al calore delle notti più belle, i biancorossi stendono il Fenerbahce per 78-70. Una vittoria costruita in un quarto quarto da sballo con un parziale di 14-0 per risalire dal -11 per i turchi. Solo notizie positive per coach Luca Banchi, alla terza vittoria consecutiva dopo Udine in LBA e Stella Rossa in Eurolega: Wright domina con doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, Hall illumina nel momento più buio, Guduric mostra sprazzi da leader e Bolmaro nel finale è un leone. Serataccia per il grande ex Shavon Shields, che chiude addirittura a zero punti e con 0/2 dal campo (assente l’altro ex Melli, appena operato al menisco del ginocchio sinistro).