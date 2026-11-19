È la scintilla che può accendere la stagione dell’Olimpia Milano? In un Forum finalmente tornato al calore delle notti più belle, i biancorossi stendono il Fenerbahce per 78-70. Una vittoria costruita in un quarto quarto da sballo con un parziale di 14-0 per risalire dal -11 per i turchi. Solo notizie positive per coach Luca Banchi, alla terza vittoria consecutiva dopo Udine in LBA e Stella Rossa in Eurolega: Wright domina con doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, Hall illumina nel momento più buio, Guduric mostra sprazzi da leader e Bolmaro nel finale è un leone. Serataccia per il grande ex Shavon Shields, che chiude addirittura a zero punti e con 0/2 dal campo (assente l’altro ex Melli, appena operato al menisco del ginocchio sinistro).
La partita
Prima della palla a due, video tributo emozionante per Shields. Primo quarto a due facce: Banchi ferma la partita dopo 3’ sul 2-9 per il Fenerbahce, poi un parziale di 9-0 Olimpia guidato da Moses Wright vale il primo vantaggio biancorosso sul 13-12. Il Fener risponde con l’impatto di Horton-Tucker dalla panchina, ma un altro strappo Olimpia (7-0 con 4 punti di Diop e tripla di Bolmaro) porta al primo mini riposo sul 23-19.
Nuova partenza sprint del Fener a inizio secondo quarto, ma un Wright finalmente in palla (10 punti e 6 rimbalzi nel primo tempo) tiene in piedi Milano. Si vede anche l’ex Virtus Bologna Clyburn con la tripla del +1 Fener sul 29-30. I turchi si caricano presto di falli (tre per Larkin poco dopo metà secondo quarto). Finale di tempo punto a punto, Horton-Tucker sale a quota 15 con lo step-back del 37-38 che manda tutti al riposo. Shields fuori partita: nel primo tempo non prende nemmeno un tiro!
Il terzo quarto ha un solo protagonista: Wade Baldwin. È lui a trascinare il Fenerbahce con 11 punti, di cui 9 consecutivi e poi il canestro in sospensione proprio sulla sirena che chiude la frazione sul 55-61. Ancora Wright sugli scudi per Milano (6 punti con due giochi da tre punti). Partita che si sporca, col Forum imbufalito per alcuni non-fischi dubbi: dopo settimane di apatia, in campo e sugli spalti ci sono segnali di vita.
Avvio di quarto quarto e il Fenerbahce tocca il massimo vantaggio sul +11. Qui esce tutto il carattere di Milano: Devon Hall suona la carica con due triple, Ricci stoppa Horton-Tucker, Wright e Guduric completano il parziale di 14-0 (favorito anche da un sottomano sbagliato di Shields) che porta l’OIimpia a +3. Il finale è tutto di Leandro Bolmaro: tripla del 74-68, jumper del 76-70 e stoppatona sulla tripla di Larkin a 33 secondi dalla sirena. Finisce 78-70, per l’Olimpia più bella della stagione.