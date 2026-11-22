Sara Casasola domina il weekend del ciclocross, con una doppietta di grande prestigio nelle gare belghe di Lokeren e di Beringen: battuta entrambe le volte la campionessa del mondo in carica, l'olandese Lucinda Brand, già nelle scorse settimane insidiata dall'azzurra. La friulana della Crelan-Corendon, che compirà 27 anni domenica prossima, si è imposta per distacco sia ieri nel Rapencross di Lokeren - dove ha fatto gara solitaria per più della metà del percorso - sia oggi nel be-Mine Cross di Beringen, in un'altra corsa condotta sempre in testa.