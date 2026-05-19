Basket, play-off Serie A: Trento pareggia la serie con Bologna, Venezia allunga su Tortona

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La Dolomiti vince 87-84 sul campo della Virtus e fa 1-1, 2-0 dell’Umana con l’87-75 sulla Bertram
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Subito risultati a sorpresa nei quarti di finale dei play-off di Serie A di basket: la Virtus Bologna va ko tra le mura casalinghe contro Trento, la Dolomiti porta la serie sull’1-1 vincendo 87-84 grazie ad un super Battle, autore di 22 punti. Non sbaglia invece Venezia, che si porta sul 2-0 travolgendo Tortona 87-75: Cole (19 punti) e Parks (16 punti) trascinano l’Umana, alla Bertram non bastano i 16 punti di Gorham.
VIRTUS BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-87
Colpaccio di Trento, che sposta la serie play-off contro Bologna a casa sua portando il punteggio sull’1-1 grazie all’87-84 sul campo della Virtus. Fin dal primo periodo gli ospiti spingono forte, 26-22 nel segno di Steward (18 punti totali per lui nel match). Gli emiliani rientrano nei dieci minuti successivi, portando il punteggio sul 47-47 alla pausa lunga. La Dolomiti riesce a fare la differenza anche al rientro in campo dagli spogliatoi: parziale di 19-15, con un Battle ispiratissimo e mattatore assoluto della serata (22 punti). Nell’ultimo periodo le V-nere provano a rientrare, fino all’81-80 a poco più di un minuto dalla fine. La tripla di Jogela spegne le speranze dei padroni di casa, che riducono il passivo nel finale con la tripla di Vildoza. Trento pareggia la serie e la porta a casa sua, Bologna sconfitta a sorpresa.
UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 87-75
Allunga invece Venezia, che grazie ad un super terzo quarto travolge Tortona 87-75. Nel primo periodo la Bertram prova a mettere il muso avanti, sul 21-19 con Gorham protagonista. La Reyer inizia a carburare in attacco maggiormente nel secondo quarto, ma il divario all’intervallo resta invariato: tre punti di distanza, sul 41-38 per gli ospiti. Il capolavoro degli uomini di Spahija arriva dopo la pausa lunga: 26 punti segnati e soltanto 11 subiti, con Cole (19 punti) e Parks (16 punti) a spingere l’Umana verso il successo. Il divario si allarga a inizio quarto periodo, poi gli ospiti rendono il passivo meno pesante negli ultimi minuti. Venezia va sul 2-0, con la serie che si sposta in Piemonte.