Roland Garros: sorteggio Wta, per Paolini al primo turno c'è Yastremska

E' stato sorteggiato il tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026, il secondo Slam della stagione in programma sulla terra battuta parigina dal 24 maggio al 7 giugno. Questi, in attesa della conclusione delle qualificazioni (dove Lucia Bronzetti giocherà venerdì il turno decisivo), i match d'esordio delle due azzurre in main draw: Jasmine Paolini-Dayana Yastremska (Ucraina); Elisabetta Cocciaretto-qualificata. Paolini, n. 13 Wta, affronta il suo decimo Roland Garros, l'ottavo nel main draw (12-7 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Qui nel 2024 ha raggiunto la sua prima finale in uno Slam prima di arrendersi a Iga Swiatek. Nel 2025 è stata sconfitta negli ottavi dall'ucraina Svitolina (nonostante tre match-point). Cocciaretto, n. 40 Wta, giocherà per la quinta volta in main draw, la sesta complessiva (6-4). Il suo miglior risultato al Roland Garros (e negli Slam) restano gli ottavi raggiunti nel 2024 dopo aver battuto la brasiliana Haddad Maia, la spagnola Bucsa e la russa Samsonova: il suo cammino si è interrotto contro la statunitense Coco Gauff. Nel 2025 è stata sconfitta al secondo turno dalla russa Alexandrova.