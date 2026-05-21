MotoGP: Alex Marquez salterà almeno i GP Italia e Ungheria

Almeno due Gp di stop. Dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola destra in seguito al grave incidente al Gran Premio di Catalogna dello scorso fine settimana, durante il quale ha anche riportato una lesione a una vertebra cervicale, lo spagnolo Alex Marquez dovrà rimanere fermo per alcune settimane. Il pilota della Gresini è già stato escluso dai prossimi due Gran Premi, in Italia (31 maggio) e in Ungheria (7 giugno). Lo spagnolo dovrà sottoporsi a ulteriori esami alla vertebra fratturata questa settimana, al fine di stabilire il protocollo di trattamento e quantificare la durata del suo periodo di assenza.