MotoGP: Alex Marquez salterà almeno i GP Italia e Ungheria

21 Mag 2026 - 14:43
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Alex Marquez cade a Le Mans 2026 © af

Alex Marquez cade a Le Mans 2026 © af

Almeno due Gp di stop. Dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola destra in seguito al grave incidente al Gran Premio di Catalogna dello scorso fine settimana, durante il quale ha anche riportato una lesione a una vertebra cervicale, lo spagnolo Alex Marquez dovrà rimanere fermo per alcune settimane. Il pilota della Gresini è già stato escluso dai prossimi due Gran Premi, in Italia (31 maggio) e in Ungheria (7 giugno). Lo spagnolo dovrà sottoporsi a ulteriori esami alla vertebra fratturata questa settimana, al fine di stabilire il protocollo di trattamento e quantificare la durata del suo periodo di assenza.

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