Berlino punta alle Olimpiadi 2036: il Parlamento del Land approva la candidatura

21 Mag 2026 - 15:11
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Luce verde al Parlamento del Land di Berlino alla candidatura della città per ospitare nuovamente i Giochi Olimpici, in occasione del centenario dei Giochi del 1936 che furono organizzati dal governo nazista o in un momento successivo, nel 2040 o nel 2044. "La nostra candidatura è una promessa sincera per le generazioni future", ha detto il sindaco di Berlino, Kai Wegner, durante il dibattito di 90 minuti che ha preceduto il voto di oggi. "Vogliamo uno sviluppo positivo per Berlino", ha aggiunto. Il partito di Wegner, la Cdu, ha ricevuto il sostegno dei membri del partito rivale Spd e dell'AfD di estrema destra per i piani per le Olimpiadi, che aveva presentato per la prima volta nel maggio del 2025 nello stesso stadio in cui Jesse Owens sfidò Adolf Hitler nelle Olimpiadi del 1936. Il governo del Land di Berlino ha approvato questo mese il progetto di candidatura, che si basa principalmente su impianti sportivi esistenti e prevede l'utilizzo di punti di riferimento della città come il parco cittadino presso l'ex aeroporto di Tempelhof. Il costo stimato è di 4,82 miliardi di euro, con entrate previste di 5,24 miliardi di euro, che darebbe un utile netto di circa 420 milioni di euro, di cui un quarto andrebbe al Comitato Olimpico Internazionale (Cio). "Se mettiamo in scena una favola estiva per il mondo, allora è un'opportunità per il mondo", ha detto Wegner. 

I piani sono stati contestati dai politici del partito Die Linke e dei Verdi, che hanno fatto riferimento a rischi finanziari legati all'organizzazione delle Olimpiadi e hanno criticato quelle che hanno definito "promesse vuote" e "castelli in aria", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Dpa. Tobias Schulze del partito Die Linke ha affermato che "le ultime tre Olimpiadi sono costate più del doppio rispetto a quanto inizialmente previsto" e ha sottolineato che "molte delle sedi proposte necessitano di ristrutturazione". Gli organizzatori della candidatura hanno deciso di non indire un referendum. La candidatura di Berlino è una delle quattro - insieme a Monaco, Amburgo e Renania Settentrionale-Vestfalia - che saranno selezionate dalla Confederazione sportiva olimpica tedesca il 26 settembre per essere presentate al Cio.

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