Roland Garros: sorteggiato il tabellone, Sinner esordirà contro Tabur

Sinner si gode il meritato riposo, intanto Laila incanta sul red carpet di Cannes
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A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026 che prevede sette azzurri. Jannik Sinner che guida il seeding (tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi) ed inserito nel primo quarto farà il suo esordio sfidando il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking.
Sinner è nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Felix Auger-Aliassime o il russo Daniil Medvedev. Questi, in attesa della conclusione delle qualificazioni, i match d'esordio degli altri italiani in main draw: (primo quarto) Berrettini-Fucsovics (Ung); Arnaldi-Griekspoor (Ola); Darderi-Ofner (Aut); (secondo quarto) Cobolli-qualificato/lucky loser; (terzo quarto)Sonego-qualificato/lucky loser; (quarto quarto) Bellucci-Halys (Fra).
Sinner, n.1 del mondo, disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera (22-6 il bilancio). Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato tre match point. Nel 2024 si era fermato in semifinale, ancora contro Alcaraz, ma grazie a quel risultato dopo il torneo è diventato il primo italiano numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato. In precedenza ha centrato un quarto di finale al debutto nel 2020, l'undicesimo per un italiano in un major nell'era Open, perso contro Rafa Nadal, e due ottavi di finale nel 2021 e 2022.
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