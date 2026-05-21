Roland Garros: sorteggiato il tabellone, Sinner esordirà contro Tabur

Sinner, n.1 del mondo, disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera (22-6 il bilancio). Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato tre match point. Nel 2024 si era fermato in semifinale, ancora contro Alcaraz, ma grazie a quel risultato dopo il torneo è diventato il primo italiano numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato. In precedenza ha centrato un quarto di finale al debutto nel 2020, l'undicesimo per un italiano in un major nell'era Open, perso contro Rafa Nadal, e due ottavi di finale nel 2021 e 2022.