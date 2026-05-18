Basket, Serie A: Milano va sul 2-0, Brescia pareggia la serie con Trieste

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 77-65 (TOT. 2-0)

Sono gli ultimi minuti a regalare all'Olimpia Milano la vittoria per 2-0 contro Reggio Emilia, che permette alla formazione di Poeta di ipotecare la semifinale. La sfida sembra ben indirizzata già in avvio, visto che a metà partita i padroni di casa sono sul +11 (40-29). L'Una Hotels, però, ha un sussulto d'orgoglio e con il 20-13 del terzo parziale risale sino al -4 (53-49). Gli ospiti restano a contatto fino al 63-61, cioè quando mancano 5:15 alla fine della sfida. A quel punto, però, arriva il parziale decisivo di Milano. Un clamoroso 14-2 che fa andare l'Olimpia sul 77-63 a poco più di un minuto dall'ultima sirena. Il canestro di Barford a 22" dallo scadere serve solo a fissare il punteggio della gara. Gran prestazione di Shields, autore di 19 punti, ma anche Bolmaro (11) e Brooks (10) contribuiscono al 2-0. Adesso, gara-3 a Reggio Emilia: se Poeta vince è in semifinale. A Priftis spetta invece l'impresa di prolungare la serie almeno a gara-4.



GERMANI BRESCIA-PALLACANESRTO TRIESTE 90-82 (TOT. 1-1)

Brescia pareggia la serie vincendo 90-82 contro Trieste, che adesso avrà comunque gara-3 e gara-4 in casa per chiudere sul 3-1. La Germani fa gli stessi punti di gara-1, ma stavolta difende meglio e soprattutto a metà partita è avanti di 7 punti (49-42). Gli ospiti, però, già nel terzo quarto accorciano le distanze, ma dall'82-75 in poi arriva il 4-0 a 1:45 dalla fine che permette alla squadra di Cotelli di chiudere i conti. In una giornata in cui Della Valle non fa la differenza (appena 4 punti) ci pensano Bilan (22) e la coppia Rivers-Nunn (entrambi a quota 18) a trascinare la Leonessa. Gli ospiti, invece, crollano nonostante i 21 punti di Ross e i 19 di Ramsey. Le prossime due partite a Trieste saranno decisive per capire chi andrà in semifinale.