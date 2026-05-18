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PLAYOFF SERIE A

Basket, Serie A: Milano va sul 2-0, Brescia pareggia la serie con Trieste

L'Olimpia piega 77-65 Reggio Emilia: ora ha tre match point. La Leonessa vince 90-82 e agguanta l'1-1

18 Mag 2026 - 22:53
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Nei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket, l'Olimpia Milano vince anche gara-2 contro Reggio Emilia e si porta sul 2-0: nel successo per 77-65 contro l'Una Hotels è decisivo il parziale di 14-2 negli ultimi minuti. Adesso, la formazione di Poeta ha tre match point, di cui due in trasferta, per andare in semifinale. In parità l'altra sfida: Brescia supera 90-82 Trieste e ora la serie è sull'1-1, si andrà almeno a gara-4.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 77-65 (TOT. 2-0)
Sono gli ultimi minuti a regalare all'Olimpia Milano la vittoria per 2-0 contro Reggio Emilia, che permette alla formazione di Poeta di ipotecare la semifinale. La sfida sembra ben indirizzata già in avvio, visto che a metà partita i padroni di casa sono sul +11 (40-29). L'Una Hotels, però, ha un sussulto d'orgoglio e con il 20-13 del terzo parziale risale sino al -4 (53-49). Gli ospiti restano a contatto fino al 63-61, cioè quando mancano 5:15 alla fine della sfida. A quel punto, però, arriva il parziale decisivo di Milano. Un clamoroso 14-2 che fa andare l'Olimpia sul 77-63 a poco più di un minuto dall'ultima sirena. Il canestro di Barford a 22" dallo scadere serve solo a fissare il punteggio della gara. Gran prestazione di Shields, autore di 19 punti, ma anche Bolmaro (11) e Brooks (10) contribuiscono al 2-0. Adesso, gara-3 a Reggio Emilia: se Poeta vince è in semifinale. A Priftis spetta invece l'impresa di prolungare la serie almeno a gara-4.

GERMANI BRESCIA-PALLACANESRTO TRIESTE 90-82 (TOT. 1-1)
Brescia pareggia la serie vincendo 90-82 contro Trieste, che adesso avrà comunque gara-3 e gara-4 in casa per chiudere sul 3-1. La Germani fa gli stessi punti di gara-1, ma stavolta difende meglio e soprattutto a metà partita è avanti di 7 punti (49-42). Gli ospiti, però, già nel terzo quarto accorciano le distanze, ma dall'82-75 in poi arriva il 4-0 a 1:45 dalla fine che permette alla squadra di Cotelli di chiudere i conti. In una giornata in cui Della Valle non fa la differenza (appena 4 punti) ci pensano Bilan (22) e la coppia Rivers-Nunn (entrambi a quota 18) a trascinare la Leonessa. Gli ospiti, invece, crollano nonostante i 21 punti di Ross e i 19 di Ramsey. Le prossime due partite a Trieste saranno decisive per capire chi andrà in semifinale.

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