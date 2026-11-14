Dall’Inalpi Arena a Corso Cadore: il tennis illumina Torino con un nuovo spazio per lo sport

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “In questo meraviglioso giro dell’Italia che ci sta portando a inaugurare 85 playground finanziati dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, da oggi lo sport illumina anche Torino. Il primo degli 8 impianti “Sport Illumina” che stiamo realizzando in Piemonte non poteva che essere qui, in una città simbolo della storia italiana e non solo. Questo playground ha un valore particolare anche per il quartiere che lo accoglie, la Vanchiglietta, che porta ancora i segni della propria origine agricola e industriale, di quella Torino operosa che tra Ottocento e Novecento si è trasformata, tra campi, attività produttive e fabbriche. Un quartiere che ha conosciuto il cambiamento, lo sviluppo e le trasformazioni della città e che oggi si arricchisce di uno spazio che riprende finalmente vita per offrire nuove opportunità e un futuro migliore. C’è poi un elemento che rende questo playground ancora più speciale: la presenza di un campo da tennis, il primo all’interno di un impianto “Sport Illumina”. Una scelta che assume un significato particolare proprio a Torino, città che in pochi anni è diventata una delle capitali mondiali del tennis. Portare questa disciplina all’interno di uno spazio pubblico significa contribuire a renderla ancora più accessibile, avvicinare nuove generazioni a questo sport e fare in modo che le opportunità non siano un privilegio di pochi, ma una possibilità per tutti. È proprio questo il significato più profondo di “Sport Illumina”: trasformare aree dimenticate, abbandonate e trascurate in presìdi di socialità, benessere e partecipazione. È un impegno concreto del Governo che, con un investimento complessivo di oltre due milioni di euro in questa Regione, vuole contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla pratica sportiva e a rafforzare il ruolo dello sport nelle politiche di rigenerazione urbana, sociale e umana. La responsabilità di tutti è fare in modo che nessuno si senta escluso, che ogni ragazza e ogni ragazzo possa trovare qui il proprio spazio, che lo sport diventi davvero un linguaggio comune capace di unire generazioni, culture e storie diverse”.