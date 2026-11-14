Alle Atp Finals di Torino il giorno della festa dei doppisti

Alle Atp Finals di Torino è stata la giornata del doppisti. Il Fan Village, aperto tutto il giorno per il Family Day, ha ospitato la cerimonia del Meet The Champions con le coppie di doppio, che hanno attraversato il Village e sono salite sul palco fra gli applausi, le foto, e le richieste di autografi di centinaia di tifosi e tifose, fra cui moltissimi bambini e bambine. L'ovazione più grande, naturalmente, è stata riservata ai campioni di casa, la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che il sorteggio dei gironi ha visto finire nel gruppo 'Mark Woodforde' insieme alle coppie Harrison/Skupski, Krawietz/Puetz, campioni nel 2024, e Granollers/Zeballos, i finalisti nel 2023, contro i quali gli azzurri se la vedranno nella prima partita, in programma lunedì. Insieme a loro, sul palco, sono salite le coppie del gruppo 'Todd Woodbridge', Heliovaara/Patten, Arevalo/Pavic, Arribage/Olivetti e Luz/Matos. "Lo spirito delle Atp Finals - ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo - è anche stare insieme e condividere le emozioni dell'evento, cosa che si può vivere proprio al Fan Village. Un in bocca al lupo ai doppisti, uno in particolare agli azzurri". La sottosegretaria alla presidenza della Regione, Claudia Porchietto, ha poi sottolineato l'importanza di "una giornata come questa dedicata alle famiglie, perché promuovere lo sport fin da piccoli è fondamentale".