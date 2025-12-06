Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
SERIE A

Basket, Serie A: Brescia vince a Reggio Emilia, Sassari ok con Trieste

La Germani si impone 93-87 in trasferta, i sardi superano i friulani 85-80

06 Dic 2025 - 22:36
© X

© X

Nel decimo turno di Serie A di basket continua a vincere Brescia, che trova il nono successo stagionale superando Reggio Emilia in trasferta con il punteggio di 93-87: la Germani resta in vetta solitaria in attesa di Bologna grazie ai 20 punti di Ivanovic e ai 18 di Bilan. In chiave salvezza due punti pesanti per Sassari: i sardi piegano Trieste 85-80 e registrano la terza vittoria in campionato: decisivo Marshall con i suoi 23 punti.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 87-93

Nono successo in dieci appuntamenti per Brescia, corsara per 93-87 sul campo di Reggio Emilia. L’UnaHotels parte forte con il 29-25 nel primo quarto, ma nei dieci minuti successivi la Germani cambia marcia: Bilan e Ivanovic trascinano gli ospiti fino al 51-46 dell’intervallo. Nel secondo tempo la sfida resta comunque in equilibrio e punto a punto: Williams nei minuti finali spinge gli emiliani nuovamente fino al -2, ma Della Valle dalla lunetta è glaciale ai liberi e consegna il successo agli ospiti. Brescia vince 93-87 e rimane in vetta al campionato, a 18 punti e con una vittoria in più rispetto a Bologna (che deve però ancora giocare). Ottava sconfitta invece per Reggio Emilia, coinvolta sempre di più in zona retrocessione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80

Vittoria importante in chiave salvezza per Sassari, che piega Trieste tra le mura casalinghe e trova il terzo successo stagionale. Il primo periodo è equilibrato fino a quattro minuti dalla prima pausa breve, poi i sardi aprono un parziale di 15-2 e chiudono i primi seicento secondi sul 30-17. Gli ospiti accorciano grazie ai canestri di Ramsey e Brown, ma la Dinamo all’intervallo è sopra di sette punti (44-37). Dopo la pausa lunga arriva un altro strappo del Banco di Sardegna: Marshall e Johnson sono micidiali da tre punti, per arrivare al 69-58 con un solo quarto da giocare. I friulani provano a tornare sotto, arrivando fino al -4, ma alla fine a vincere sono i padroni di casa per 85-80. Sesto ko per Trieste, terzo successo di Sassari.

basket

Ultimi video

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:29
Il Gallo dice stop

Il Gallo dice stop: "Basket, Kobe e famiglia"

01:22
"Un viaggio incredibile"

Il Gallo dice basta: "Un viaggio incredibile"

01:30
Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

01:07
Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

I più visti di Basket

Addio a Mabel Bocchi: leggenda del basket femminile italiano

 Lebron James: la stella Nba brilla ancora a 40 anni

Incredibile LeBron, sceglie l'assist invece del tiro e ferma la striscia record in doppia cifra

I Clippers tagliano Chris Paul nella sua stagione d'addio: "Mi hanno mandato a casa"

Danilo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me"

Virtus imbattibile a Bologna: soffre e piega Dubai allo sprint. Milano cade in casa del Baskonia

Polonara e la gratitudine verso la donatrice di midollo: "Se sono qui è grazie a lei"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico