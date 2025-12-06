Basket, Serie A: Brescia vince a Reggio Emilia, Sassari ok con Trieste

La Germani si impone 93-87 in trasferta, i sardi superano i friulani 85-80
Nel decimo turno di Serie A di basket continua a vincere Brescia, che trova il nono successo stagionale superando Reggio Emilia in trasferta con il punteggio di 93-87: la Germani resta in vetta solitaria in attesa di Bologna grazie ai 20 punti di Ivanovic e ai 18 di Bilan. In chiave salvezza due punti pesanti per Sassari: i sardi piegano Trieste 85-80 e registrano la terza vittoria in campionato: decisivo Marshall con i suoi 23 punti.
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 87-93
Nono successo in dieci appuntamenti per Brescia, corsara per 93-87 sul campo di Reggio Emilia. L’UnaHotels parte forte con il 29-25 nel primo quarto, ma nei dieci minuti successivi la Germani cambia marcia: Bilan e Ivanovic trascinano gli ospiti fino al 51-46 dell’intervallo. Nel secondo tempo la sfida resta comunque in equilibrio e punto a punto: Williams nei minuti finali spinge gli emiliani nuovamente fino al -2, ma Della Valle dalla lunetta è glaciale ai liberi e consegna il successo agli ospiti. Brescia vince 93-87 e rimane in vetta al campionato, a 18 punti e con una vittoria in più rispetto a Bologna (che deve però ancora giocare). Ottava sconfitta invece per Reggio Emilia, coinvolta sempre di più in zona retrocessione.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80
Vittoria importante in chiave salvezza per Sassari, che piega Trieste tra le mura casalinghe e trova il terzo successo stagionale. Il primo periodo è equilibrato fino a quattro minuti dalla prima pausa breve, poi i sardi aprono un parziale di 15-2 e chiudono i primi seicento secondi sul 30-17. Gli ospiti accorciano grazie ai canestri di Ramsey e Brown, ma la Dinamo all’intervallo è sopra di sette punti (44-37). Dopo la pausa lunga arriva un altro strappo del Banco di Sardegna: Marshall e Johnson sono micidiali da tre punti, per arrivare al 69-58 con un solo quarto da giocare. I friulani provano a tornare sotto, arrivando fino al -4, ma alla fine a vincere sono i padroni di casa per 85-80. Sesto ko per Trieste, terzo successo di Sassari.