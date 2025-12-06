Basket, Serie A: Brescia vince a Reggio Emilia, Sassari ok con Trieste

Vittoria importante in chiave salvezza per Sassari, che piega Trieste tra le mura casalinghe e trova il terzo successo stagionale. Il primo periodo è equilibrato fino a quattro minuti dalla prima pausa breve, poi i sardi aprono un parziale di 15-2 e chiudono i primi seicento secondi sul 30-17. Gli ospiti accorciano grazie ai canestri di Ramsey e Brown, ma la Dinamo all’intervallo è sopra di sette punti (44-37). Dopo la pausa lunga arriva un altro strappo del Banco di Sardegna: Marshall e Johnson sono micidiali da tre punti, per arrivare al 69-58 con un solo quarto da giocare. I friulani provano a tornare sotto, arrivando fino al -4, ma alla fine a vincere sono i padroni di casa per 85-80. Sesto ko per Trieste, terzo successo di Sassari.