Eurolega: Milano cade in casa del Baskonia, Bologna vince contro Dubai

VIRTUS BOLOGNA-BC DUBAI 79-78

Bologna resta imbattuta in casa, 79-78 al cardiopalma contro Dubai. Nel primo periodo le V-nere scappano via sul 26-17 nel segno di Edwards, poi però dopo la prima pausa breve gli emiratini reagiscono: parziale di 12-0 con Kamenjas e Avramovic protagonisti e ospiti che all’intervallo arrivano a condurre sul 44-39. Morgan e Smailagic aiutano gli emiliani a tornare sotto al rientro in campo dagli spogliatoi, con la sfida che si accende e resta punto a punto: a seicento secondi dal termine il punteggio è sul 56-54 in favore di Dubai. L’ultimo periodo è al cardiopalma: sorpassi e contro-sorpassi con gli ospiti che si affidano a Wright, ma le due triple sul finale di Vildoza danno la spallata decisiva al match e il successo agli uomini di Ivanovic. Settima vittoria per Bologna, che eguaglia il record di Milano: ottava sconfitta per Dubai.