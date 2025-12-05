Eurolega: Milano cade in casa del Baskonia, Bologna vince contro Dubai

L’Olimpia sconfitta 88-78 in trasferta, le V-nere restano imbattibili in casa con il 79-78 sugli emiratinidi Redazione
© Virtus Bologna X
Nel quattordicesimo turno di Eurolega arriva una sconfitta per Milano: l’Olimpia si arrende 88-78 sul parquet del Baskonia e registra il settimo ko in Europa. Matteo Spagnolo trascina i padroni di casa con i suoi 18 punti (oltre ai 21 di Luwawu-Cabarrot). Resta invece imbattibile in casa la Virtus Bologna, che piega Dubai 79-78 e trova il settimo successo (sei dei quali tra le mura casalinghe). Super Edwards, autore di una prova da 23 punti.
KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-78
Settimo ko in Eurolega per Milano, che si arrende 88-78 sul campo del Baskonia. Nel corso del primo tempo la sfida è abbastanza equilibrata: i padroni di casa mettono il muso avanti (23-20) dopo il primo periodo, allungando sensibilmente alla pausa lunga (49-42). Spagnolo e Simmons spingono i baschi, mentre Bolmaro e Booker provano a tenere a galla gli ospiti. La vera differenza viene fatta dal Baskonia nel terzo quarto: 21-12 di parziale con un super Luwawu-Cabarrot, oltre al solito Matteo Spagnolo. L’Armani prova a rientrare nell’ultimo periodo, ma non riesce nell’impresa. Quinta vittoria per il Baskonia, al netto di nove sconfitte: si pareggia invece il bilancio dell’EA7, con sette vittorie e altrettanti ko.
VIRTUS BOLOGNA-BC DUBAI 79-78
Bologna resta imbattuta in casa, 79-78 al cardiopalma contro Dubai. Nel primo periodo le V-nere scappano via sul 26-17 nel segno di Edwards, poi però dopo la prima pausa breve gli emiratini reagiscono: parziale di 12-0 con Kamenjas e Avramovic protagonisti e ospiti che all’intervallo arrivano a condurre sul 44-39. Morgan e Smailagic aiutano gli emiliani a tornare sotto al rientro in campo dagli spogliatoi, con la sfida che si accende e resta punto a punto: a seicento secondi dal termine il punteggio è sul 56-54 in favore di Dubai. L’ultimo periodo è al cardiopalma: sorpassi e contro-sorpassi con gli ospiti che si affidano a Wright, ma le due triple sul finale di Vildoza danno la spallata decisiva al match e il successo agli uomini di Ivanovic. Settima vittoria per Bologna, che eguaglia il record di Milano: ottava sconfitta per Dubai.