Basket: Trieste, sollevato dall'incarico il coach Gonzales

15 Feb 2026 - 15:29

Israel Gonzalez è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore della Pallacanestro Trieste e, con effetto immediato, Francesco Taccetti assume il ruolo di head coach. Lo rende noto il club. La decisione di promuovere Taccetti, spiega la nota, "nasce dalla priorità di garantire continuità al progetto tecnico sviluppato nel corso delle ultime stagioni, riponendo la massima fiducia nella competenza e nelle doti di leadership naturale di Coach Taccetti (e del nostro staff), che da tempo gode del rispetto e della stima dell'intero roster biancorosso. La nostra fiducia nella squadra resta incrollabile. Siamo pronti ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono per continuare a perseguire i nostri obiettivi". Gonzalez, aggiunge la società, "ha contribuito a guidare la squadra verso vittorie prestigiose, la qualificazione in Coppa Italia e il raggiungimento del Round of 16 in BCL, tappe fondamentali nel cammino di questa stagione. Nonostante ciò, la squadra non è riuscita a stabilire quel carattere e quell'identità di gioco necessari per esprimere il proprio pieno potenziale, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative". Il club, conclude la nota, "ringrazia sinceramente Israel per la dedizione, l'impeccabile professionalità e gli eccezionali valori umani che hanno caratterizzato il suo lavoro sin dal primo giorno a Trieste, augurando a lui e alla sua famiglia i migliori successi per il futuro".

