Tennis, Atp Rotterdam: titolo a De Minaur, Auger-Aliassime ko in finale

L'Atp 500 di Rotterdam, uno dei tornei indoor con più tradizione del calendario, finisce al solidissimo Alex De Minaur che dopo due finali perse (nel 2024 contro Sinner e nel 2025 contro Alcaraz) si impone in finale sul malconcio Felix Auger-Aliassime: 6-3, 6-2 lo score in favore del tennista australiano in appena 78 minuti di gioco. "Mi dispiace per te e per il tuo team - ha detto De Minaur a fine match rivolgendosi al suo avversario - ma questa volta, dopo due sconfitte molto dure, sono riuscito finalmente a vincere questo torneo. Voglio ringraziare Richard Krajicek perchè questo è un torneo perfetto. Ci vediamo il prossimo anno".