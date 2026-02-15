Tennis, Atp Rotterdam: titolo a De Minaur, Auger-Aliassime ko in finale

15 Feb 2026 - 17:55

L'Atp 500 di Rotterdam, uno dei tornei indoor con più tradizione del calendario, finisce al solidissimo Alex De Minaur che dopo due finali perse (nel 2024 contro Sinner e nel 2025 contro Alcaraz) si impone in finale sul malconcio Felix Auger-Aliassime: 6-3, 6-2 lo score in favore del tennista australiano in appena 78 minuti di gioco. "Mi dispiace per te e per il tuo team - ha detto De Minaur a fine match rivolgendosi al suo avversario - ma questa volta, dopo due sconfitte molto dure, sono riuscito finalmente a vincere questo torneo. Voglio ringraziare Richard Krajicek perchè questo è un torneo perfetto. Ci vediamo il prossimo anno".

