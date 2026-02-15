Milano-Cortina 2026, D'Antonio: "Tornerò. Con la stessa fame"

15 Feb 2026 - 14:51

"Tutto passa": Giada D'Antonio usa l'inno alla resilienza vicinissimo alla cultura partenopea e la foto virale dell'uomo che quel motto se l'è tatuato sul petto, per farsi coraggio e per dire al mondo che tornerà. "Tornerò. Con la stessa fame di crescere ogni giorno, con la stessa voglia di imparare da ogni 'no' e di trasformarlo in grinta. Ma soprattutto tornerò con la stessa voglia di divertirmi facendo ciò che più amo", scrive sul suo profilo la giovane atleta che in allenamento è caduta rompendosi un legamento crociato. "Ho fatto cose che non sapevo nemmeno di essere in grado di fare, sono andata oltre ogni mia aspettativa, oltre le paure, oltre i dubbi. Come dico sempre: cada cosa a su tempo. Ogni passo, ogni caduta, ogni conquista", aggiunge. È un post in biancoenero, che dà la sensazione di una vita messa in pausa: "Per ora mi fermo qui. Ci sarà tempo per godere di soddisfazioni ancora più grandi, è solo l'inizio", conclude.

