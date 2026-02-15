Atletica: impresa di Alessia Succo, nuovo record del mondo 60h Under 18
Sempre più in cima al mondo. Continua a volare Alessia Succo nei 60 ostacoli e anche stavolta firma un'impresa da record ai Campionati italiani allievi indoor di Ancona. La giovane piemontese supera la sua migliore prestazione mondiale under 18 con 8.05, due centesimi in meno del crono di 8.07 realizzato un anno fa al PalaCasali, il 9 febbraio del 2025. Nella stagione degli Europei U18 in casa, tra cinque mesi a Rieti dal 16 al 19 luglio, arriva l'ennesimo acuto per la 17enne dell'Atletica Settimese, bronzo nella scorsa estate agli Europei U20 contro atlete più grandi anche di tre anni.