Cecilia Zandalasini scrive una pagina di storia del basket: vince il secondo titolo Usa in carriera

Le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini hanno conquistato il titolo Wnba 2026, grazie alla vittoria in gara-7 per 68-63 contro le Atlanta Dream al Chase Center di San Francisco. Si tratta del secondo titolo per la giocatrice azzurra che ha messo a referto solo due punti in partita con 1 su 5 dal parquet, ma è stata protagonista nel corso della serie delle finals. Zandalasini aveva già vinto il titolo nel nel 2017 con Minnesota. Primo titolo per la franchigia californiana.
"Due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare. Sei arrivata dove nessun italiano era mai arrivato e questo titolo Wnba con le Golden State Valkyries ti ha vista protagonista nelle strategie di squadra. Cecilia, congratulazioni di cuore", è il messaggio che il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha inviato a Cecilia Zandalasini per la vittoria del titolo Wnba 2026 con le Golden State Valkyries.
"E' un titolo che ripaga dei tanti sacrifici fatti e premia non solo le tue capacità, indiscusse, ma anche la passione, la caparbietà, la voglia di giocare e di vincere che hai sempre avuto, dovunque abbia giocato e a qualsiasi età, a cominciare dalle Nazionali. La tua è una carriera è tutta da raccontare, da additare ad esempio alle tante ragazzine che giocano a minibasket e a basket. Ti aspettiamo per festeggiare insieme. Brava!", conclude Petrucci.