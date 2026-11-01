Tennis, l'annuncio del Times: "Ferrero nuovo allenatore di Shelton"

Juan Carlos Ferrero torna nel tennis. L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ripartirà nel 2027 come coach di Ben Shelton, numero 4 al mondo. Lo statunitense quindi sarà supportato dall'esperto iberico e da Bryan Shelton, padre e allenatore di Ben sin dai suoi esordi. L'anticipazione è stata data dai colleghi del Times: non resta che attendere l'annuncio ufficiale. Nelle scorse settimane Ferrrro era stato accostato anche a Jannik Sinner che invece potrebbe ripartire da Magnus Norman. Un'indiscrezione che nelle Darren Cahill, poche ore fa, ha provato a zittire sui social.