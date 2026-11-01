Tennis, Atp Basilea: titolo a Vacherot, Lehecka ko in rimonta

A poco più di un'anno dalla clamorosa vittoria nel Masters 1000 di Shanghai da numero 204 del mondo, Valentin Vacherot si è aggiudicato con pieno merito il secondo titolo della carriera conquistando la finale dell'Atp 500 di Basilea ai danni di Jiri Lehecka: un'ora e 54 minuti di battaglia e successo del monegasco per 2-6 6-3 6-3. Con questo successo Vacherot guadagna 4 posizioni mondiale attestandosi al numero 27 del mondo, Lehecka invece ne guadagna 6 salendo fino al numero 15 del mondo. Nela race per Torino Lehecka sale al numero 14 con 2580 punti, 630 in meno di Alex De Minaur, ultimo virtuale dei qualificati per le Atp Finals. Solo vincendo a Parigi Lehecka potrebbe trovare i punti necessari a un clamoroso recupero.