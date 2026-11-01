Basket: Ncaa, a Villanova non basta 'tifo' Papa, a Roma vince Notre Dame

01 Nov 2026 - 18:46
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Non è bastato il 'tifo' di Papa Leone XIV all'Università di Villanova, è Notre Dame a vincere per 74-70 la partita inaugurale della stagione del basket universitario disputata domenica in via eccezionale a Roma proprio per celebrare l'elezione del primo pontefice americano. L'evento, denominato 'Eternal City Tip-Off', ha incluso sabato un'udienza per entrambe le squadre e i loro tifosi con Papa Leone XIV, ex studente di Villanova. Nessuna delle due compagini figura nel ranking pre-stagionale 'AP Top 25'. Villanova punta al riscatto dopo quattro anni senza vittorie nel torneo NCAA. L'italiano Luigi Suigo, alto 221 centimetri e al debutto con Villanova nel suo Paese natale, ha realizzato due schiacciate e ha mostrato le sue doti al tiro segnando una tripla, per un totale di sette punti. A ogni suo canestro, lo speaker dell'arena ha incitato il pubblico gridando: "Su-su-su Suigo". La sfida non valida per la conference tra i due atenei cattolici si è tenuta presso il Palazzo dello Sport, impianto da 11.000 posti situato a circa mezz'ora di auto dal Vaticano. Villanova ha potuto contare su un numero decisamente maggiore di tifosi sugli spalti. A seguire ci sarà la sfida anche tra le due squadre femminili delle due università cattoliche. 

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