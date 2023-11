Basket: rimonte e controrimonte, Sassari batte Scafati 79-76

basket

I sardi hanno la meglio sui campani al termine di un incontro pirotecnico, dopo essere stati sotto di otto punti nell’ultimo quarto

© dinamobasket.com La nona giornata della Serie A di basket si apre con la pirotecnica sfida tra Sassari e Scafati, vinta dai padroni di casa per 79-76 e caratterizzata da rimonte e controrimonte tra i due team. Gli ospiti scappano per ben due volte sul +10, ma gli uomini di Bucchi riescono in entrambi i casi a ricucire il gap così come nell’ultimo quarto, quando sotto di otto punti riescono ad infilare un parziale di 14-0, decisivo per la vittoria finale.

LA PARTITA

Parte subito bene la formazione ospite, che disputa un ottimo primo parziale trascinata prima da Robinson Jr e poi da Pinkins, per quello che è il 14-21 al termine del periodo, arrivato dopo il temporaneo pareggio della formazione sarda a 2’ dalla sirena. La reazione del team di coach Bucchi arriva a metà del secondo quarto, quando dopo essere andati sotto di dieci punti costruiscono prima l'aggancio e poi il sorpasso pochi secondi prima dell'intervallo lungo per il 35-33 firmato da Gombauld e Tyree. Alla ripresa del gioco permane l'equilibrio per metà della terza frazione, dopodiché Scafati si scatena aprendo un parziale di 0-14 che li riporta ancora sul +10 prima dell'ennesimo break dei padroni di casa, che chiudono il penultimo periodo sul 54-54 dopo essere andati addirittura avanti di uno grazie a Kruslin e Gentile. Le montagne russe del PalaSerradimigni sembrano sorridere infine alla Givova Scafati, che in avvio dell'ultimo quarto scappa grazie a Strelnieks e Nunge, ma Sassari trova ancora la forza di riprendere la partita e trovare l’allungo grazie a Stefano Gentile nel parziale di 14-0 che di fatto sancisce la terza vittoria stagionale dei sardi, che riescono a mantenere il vantaggio fino al 79-76 alla sirena. 20 punti per Gombauld, 16 per Charalampopoulos, mentre il top scorer della Givova (al quinto ko) è Nunge con 15.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GIVOVA SCAFATI 79-76 (14-21, 35-33, 54-54, 79-76)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Cappelletti 4 (1/3 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl), Tyree 10(1/7 da 2, 1/7 da 3, 5/6 tl), Gombauld 20 (8/10 da 2, 4/4 tl), McKinnie 0 (0/1 da 3), Charalampopoulos 16 (5/5 da 2, 2/5 da 3), Pisano n.e, Treier 7 (1/1 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Pitirra n.e, Kruslin 13 (2/3 da 2, 3/5 da 3), Raspino 0, Gandini n.e, S. Gentile 9 (2/2 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl). All.Bucchi

GIVOVA SCAFATI: Pinkins 13 (2/6 da 2, 2/3 da 3, 3/5 tl), Rossato 10 (3/5 da 2, 1/7 da 3, 1/1 tl), Robinson 7 (3/6 da 2, 0/3 da 3, 1/2 tl), Rivers 7 (2/2 da 2, 1/4 da 3), Nunge 15 (2/7 da 2, 3/4 da 3, 2/4 tl), Sangiovanni n.e, A.Gentile 9 (4/8 da 2, 1/1 tl), Mouaha n.e, De Laurentiis n.e, Logan 4 (0/2 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Pini 0 (0/1 da 2), Strelnieks 11 (1/4 da 2, 3/5 da 3). All. Sacripanti