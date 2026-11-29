Match senza storia a Belgrado, la Serbia travolge l’Italia 102-76 nelle qualificazioni Mondiali (gruppo J). Fin dal primo periodo Guduric prende in mano i suoi, trascinandoli al 26-17 dopo i primi dieci minuti. Gli azzurri non entrano di fatto mai in ritmo, con il solo Diouf a provare a tenere a galla gli uomini di Banchi. Nel secondo periodo i padroni di casa fanno copia e incolla: altri 26 punti segnati e soltanto 16 subiti, con Petrusev che coadiuva Guduric. All’intervallo il punteggio è sul 52-33, e dopo la pausa lunga le cose non cambiano. Nonostante qualche rotazione in più i serbi continuano a segnare con continuità, l’Italbasket si sblocca con Mannion ma rimane staccata di venti punti: a seicento secondi dal termine il tabellino recita 69-49. Anche l’ultimo periodo vola via senza scossoni: la Serbia manda ben quattro giocatori in doppia cifra: oltre a Guduric (mattatore con i suoi 27 punti) anche Smailagic (protagonista nel secondo tempo, 18 punti totali per lui), Petrusev (14) e Micic (14). Mannion prende in mano i suoi e chiude con 17 punti, Diouf si ferma a 15 ma non basta per evitare il ko. Sconfitta che brucia anche in ottica qualificazione, con la Lituania (vittoriosa sulla Bosnia) che si avvicina.