L'etiope Wubshet Demisse Yote ha vinto con il tempo di 2h12'28 la prova maschile della Maratona di Torino, precedendo sul traguardo al termine di un avvincente volata finale i due italiani, esordienti sulla distanza dei 42,195 km, Daniele Farronato secondo in 2h12'32 e Giovanni Susca terzo in 2h12'36.
Nella gara riservata alle donne successo per la keniana Viola Jelagat Yator in 2h31'12, in un altro arrivo allo sprint in cui ha preceduto le etiopi Biruk Tamire Kiya e Kassaye Agimas Wubu, rispettivamente seconda e terza con lo stesso crono di 2h32'15.