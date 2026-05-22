Basket, Eurolega: niente da fare per il Fenerbahce di Melli, l'Olympiakos vola in finale

22 Mag 2026 - 20:27
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I greci dell'Olympiakos superano 79-61 i campioni in carica del Fenerbahce dell'italiano Nicolò Melli e accedono alla finale della Final Four di Eurolega, in corso all'Oaka di Atene. Nella casa degli acerrimi rivali del Panathinaikos, l'Olympiakos regola i turchi sin dall'inizio, andando all'intervallo sul 33-24 e gestendo poi nella seconda metà di gara.

Top scorer Peters per i greci e Biberovic per i turchi. In campo in questi minuti, nell'altra semifinale, Valencia e Real Madrid, con finale in programma domenica sera. 

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