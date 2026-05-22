Boxe: addio a Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico

È morto oggi Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico: ne dà notizia la Federpugilato. De Piccoli era nato a Venezia 89 anni fa, e conquistò il titolo dei pesi massimi alle Olimpiadi di Roma 1960. Per tutti gli appassionati di boxe, era il 'Gigante buono'. "Continuerai per sempre a Boxare nei nostri cuori", il messaggio della Fpi, il cui presidente, Flavio D'Ambrosi, "a nome di tutto il movimento pugilistico italiano, ha espresso enorme cordoglio" disponendo 1' di silenzio prima di tutte le manifestazioni pugilistiche in programma nel fine settimana in Italia.