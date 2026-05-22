Boxe: addio a Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico

22 Mag 2026 - 17:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Wikipedia

© Wikipedia

È morto oggi Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico: ne dà notizia la Federpugilato. De Piccoli era nato a Venezia 89 anni fa, e conquistò il titolo dei pesi massimi alle Olimpiadi di Roma 1960. Per tutti gli appassionati di boxe, era il 'Gigante buono'. "Continuerai per sempre a Boxare nei nostri cuori", il messaggio della Fpi, il cui presidente, Flavio D'Ambrosi, "a nome di tutto il movimento pugilistico italiano, ha espresso enorme cordoglio" disponendo 1' di silenzio prima di tutte le manifestazioni pugilistiche in programma nel fine settimana in Italia.

Ultimi video

01:40
MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:16
Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

00:34
Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

01:16
Prima uscita di Jacobs

Prima uscita di Jacobs

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

02:23
Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:22
Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

13:51
CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

01:40
MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

I più visti di Altri Sport

ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:48
Vela, Luna Rossa vince prime regate preliminari di Coppa America
Jannik Sinner agli Internazionali 2026
19:12
Roland Garros, Sinner: "Sui premi serve rispetto, valuteremo cosa fare"
17:24
Boxe: addio a Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico
17:14
Roland Garros: Bronzetti si qualifica al main draw
Jasmine Paolini
17:12
Roland Garros, Paolini: "La gente si aspetta tanto, devo alzare il livello"