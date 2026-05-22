Vela, Luna Rossa vince prime regate preliminari di Coppa America

22 Mag 2026 - 19:48
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Parte nel migliore dei modi l'avventura di Luna Rossa nella Preliminary Regatta Sardinia, evento inaugurale della 38/a America's Cup in corso a Cagliari. Nelle acque del Golfo degli Angeli, davanti a migliaia di spettatori assiepati tra mare e costa, i due AC40 italiani conquistano risultati importanti al termine di una giornata spettacolare caratterizzata da vento da Sud tra i 16 e i 18 nodi, sole e regate molto combattute.

Nella prima prova Luna Rossa 1 domina la flotta sin dalla partenza. L'equipaggio Youth & Women gira la prima boa in testa e mantiene il controllo fino al traguardo grazie a una conduzione impeccabile, conquistando il successo di giornata.

Più sfortunata Luna Rossa 2, rimasta nelle posizioni di vertice fino al secondo lato di poppa prima di perdere stabilità al cancello e scivolare al settimo posto finale. La seconda regata vede invece entrambe le imbarcazioni italiane protagoniste nelle posizioni di testa insieme al team neozelandese. Luna Rossa 1 chiude seconda mentre Luna Rossa 2 centra il terzo posto dopo una prova resa complessa dall'onda formata e dai continui incroci ravvicinati tra gli equipaggi. Gli AC40 foiling danno spettacolo in mare tra penalità, proteste e manovre aggressive.

Nel terzo e ultimo confronto di giornata arriva un'altra vittoria per Luna Rossa 1, capace di sfruttare un errore dei neozelandesi nell'ultimo lato per passare al comando e controllare fino al traguardo. Luna Rossa 2, nonostante una penalità per partenza anticipata, riesce invece a rimontare fino alla terza posizione confermando la competitività dell'equipaggio. Soddisfazione nelle parole dei protagonisti italiani.

"Bella prima giornata di regate, perfetta per rompere il ghiaccio. Abbiamo fatto qualche errorino di troppo, ma ci sentiamo bene", ha spiegato Umberto Molineris. Positiva anche l'analisi di Maria Giubilei: "Giornata impegnativa con onda formata e condizioni difficili, ma ci siamo divertiti e abbiamo dato il massimo". Entusiasta anche Max Sirena: "Abbiamo scommesso su Cagliari nel 2014. Oggi, vedendo le condizioni perfette del campo di gara e la partecipazione straordinaria della città, abbiamo avuto la certezza di avere fatto la scelta giusta". 

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