Vela, Luna Rossa vince prime regate preliminari di Coppa America

"Bella prima giornata di regate, perfetta per rompere il ghiaccio. Abbiamo fatto qualche errorino di troppo, ma ci sentiamo bene", ha spiegato Umberto Molineris. Positiva anche l'analisi di Maria Giubilei: "Giornata impegnativa con onda formata e condizioni difficili, ma ci siamo divertiti e abbiamo dato il massimo". Entusiasta anche Max Sirena: "Abbiamo scommesso su Cagliari nel 2014. Oggi, vedendo le condizioni perfette del campo di gara e la partecipazione straordinaria della città, abbiamo avuto la certezza di avere fatto la scelta giusta".