Anche Wierer e Margaglio al RiminiWellness di Rimini con il Red Bull Fitness Truck

26 Mag 2026 - 17:01
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© Andrea Zaffaroni / Red Bull Content Pool

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Anche quest’anno Red Bull sarà tra i protagonisti di RiminiWellness con un progetto che mette al centro il supporto agli atleti e il valore della preparazione verso nuove sfide sportive. Dopo quattro tappe del tour “Road to RiminiWellness” in giro per l’Italia, approda a Rimini il Red Bull Fitness Truck, il format itinerante ideato per accompagnare atleti e appassionati in un percorso di allenamento e avvicinamento al mondo Hyrox e al fitness funzionale. Un format nato per raccontare il supporto di Red Bull agli sportivi, anche quando decidono di uscire dalla propria comfort zone e confrontarsi con discipline nuove e altamente performanti.

Dal biathlon allo skeleton, fino al kitesurf: saranno diversi gli atleti Red Bull provenienti da discipline differenti che durante RiminiWellness accetteranno la sfida del functional training e condivideranno con il pubblico allenamenti, workshop e momenti di confronto.

Il Red Bull Fitness Truck sarà il cuore pulsante delle attività outdoor: uno spazio interamente dedicato al functional training e al cross training, attrezzato con equipment firmato Xenios Usa, dove pubblico e appassionati potranno allenarsi insieme a coach e atleti importanti.

Gli appuntamenti con gli atleti Red Bull

Sabato 30 maggio

14:00 – 15:15 - Sessione con la campionessa Hyrox Ida Mathilde

15:30 – 16:45 - Workshop con Dorothea Wierer, campionessa del mondo e medaglia olimpica nel biathlon

17:00 – 18:30 - Allenamento con Valentina Margaglio, atleta della Nazionale italiana di skeleton

Domenica 31 maggio

14:00 – 15:30 - Workout con Andrea Principi, tra i protagonisti internazionali del Kitesurf Big Air

Con il Red Bull Fitness Truck, RiminiWellness diventa così il punto d’incontro tra performance, allenamento e contaminazione tra discipline diverse, raccontando un nuovo modo di vivere la preparazione atletica: superare i propri limiti, affrontare nuove sfide e farlo insieme alla community Red Bull.

Dorothea Wierer: "Mi piace partecipare a eventi come RiminiWellness perché permettono di avvicinare il pubblico allo sport in modo autentico e coinvolgente. Sarà bello incontrare tante persone e raccontare cosa significa prepararsi mentalmente e fisicamente ad alto livello".

Valentina Margaglio: "Il functional training è una parte fondamentale della mia preparazione atletica. Portare questo tipo di allenamento a RiminiWellness insieme a Red Bull sarà un modo divertente per trasmettere adrenalina, motivazione e voglia di mettersi in gioco".

Andrea Principi: "Allenamento e creatività vanno di pari passo, anche fuori dall’acqua. Al Red Bull Fitness Truck voglio condividere il mio approccio al training e l’importanza di divertirsi mentre si lavora sulle proprie performance".

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