Anche Wierer e Margaglio al RiminiWellness di Rimini con il Red Bull Fitness Truck

Anche quest’anno Red Bull sarà tra i protagonisti di RiminiWellness con un progetto che mette al centro il supporto agli atleti e il valore della preparazione verso nuove sfide sportive. Dopo quattro tappe del tour “Road to RiminiWellness” in giro per l’Italia, approda a Rimini il Red Bull Fitness Truck, il format itinerante ideato per accompagnare atleti e appassionati in un percorso di allenamento e avvicinamento al mondo Hyrox e al fitness funzionale. Un format nato per raccontare il supporto di Red Bull agli sportivi, anche quando decidono di uscire dalla propria comfort zone e confrontarsi con discipline nuove e altamente performanti.