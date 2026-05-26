Pallavolo: Tubertini nuovo allenatore di Modena

26 Mag 2026 - 21:50
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Lorenzo Tubertini sarà il nuovo allenatore di Modena Volley, squadra di Superlega che ha da pochi giorni salutato il tecnico Alberto Giuliani che ha interrotto il contratto con gli emiliani per andare in Grecia all'Olimpiakos. Tubertini, nato a Modena l'1 giugno del 1972, è un allenatore di grande esperienza che in passato ha guidato anche il femminile. Nel corso della stagione appena conclusa ha allenato i francesi del Narbonne e da aprile è assistente allenatore di Andrea Giani nella nazionale francese. Aveva già allenato la prima squadra di Modena nel 2016-17, sostituendo Piazza. Nel suo percorso in panchina è stato anche il vice di Angelo Lorenzetti e di Julio Velasco, ottenendo successi anche nel campionato austriaco nell'Innsbruck come primo allenatore.

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