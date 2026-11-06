Basket Nba: Golden State travolge Miami

Steph Curry e il rookie Yaxel Lendeborg trascinano gli Warriors ad un super secondo tempo, che basta per battere Miami che dopo l'intervallo lungo sparisce dal campo. Sesta vittoria consecutiva per Golden State (120-100), che riprende quota nella classifica dell'Ovest. Agli Heat non bastano nemmeno le doppie doppie per punti e rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Vittoria netta anche per Phoenix (117-104), che contro Orlando controlla fin dai primi possessi e guidata da un ottimo Devin Booker e interrompe così una striscia di quattro sconfitte consecutive.