SERIE A

Basket, Serie A: prima sconfitta per Bologna, Milano ok a Cantù

La Virtus va ko 100-93 in casa contro Trieste, l’Olimpia vince 95-82 in casa dell’Acqua S. Bernardo

02 Nov 2026 - 22:39
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Si chiude il quadro del sesto turno di Serie A di basket: arriva dopo cinque vittorie consecutive il primo ko di Bologna, che tra le mura casalinghe deve arrendersi 100-93 contro Trieste. Gli ospiti mandano ben tre giocatori oltre i venti punti (Galloway 24, McDermott 23 e Jones 21), alle V-nere non bastano i 16 di Alston Jr. Tutto facile invece per Milano, che piega Cantù 95-82 in trasferta grazie ai 14 sia di Bolmaro che di Cole.

VIRTUS COSTA BOLOGNA-PALLACANESTRO TRIESTE 93-100
Prima sconfitta per Bologna, Trieste si impone 100-93 in Emilia-Romagna. Gli ospiti partono subito molto bene nel primo quarto, segnando tanti punti e mettendo il muso avanti dopo i primi dieci minuti con il 25-24 alla prima pausa breve. Alston Jr. ed Edwards provano a spingere le V-nere nel secondo periodo, dove i padroni di casa prendono la leadership e non la mollano fino a oltre l’intervallo (55-46). Dopo la pausa lunga salgono in cattedra i mattatori assoluti di serata: Trieste segna 31 punti nel terzo periodo concedendone soltanto 17, con Galloway (24 punti in totale), McDermott (23 punti) e Jones (21 punti) protagonisti assoluti. Gli emiliani provano il tutto per tutto nel finale, ma non riescono a rimontare: primo ko per Bologna, che rimane in vetta appaiata a Napoli e Treviso, terza vittoria e altrettante sconfitte per Trieste.

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-ARMANI OLIMPIA MILANO 82-95
Non sbaglia Milano, che dopo un primo quarto complesso piega Cantù 95-82 in trasferta. I padroni di casa premono sull’acceleratore nel primo periodo, 27-23 alla prima sirena nel segno di Moretti e Flagg. Nei tre periodi successivi gli ospiti cambiano marcia soprattutto difensivamente, concedendo meno di 20 punti in ogni quarto successivo e segnando quanto basta in attacco: Bolmaro e Cole trascinano l’Olimpia, anche se a fine terzo quarto l’Acqua S. Bernardo arriva a un clamoroso contro-sorpasso. Gli ultimi seicento secondi sono ancora appannaggio dell’Armani, che chiude i conti e fa segnare la sua quarta vittoria. Notte fonda invece per Cantù, sei sconfitte in altrettanti match. 

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