Basket, Serie A: prima sconfitta per Bologna, Milano ok a Cantù

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-ARMANI OLIMPIA MILANO 82-95

Non sbaglia Milano, che dopo un primo quarto complesso piega Cantù 95-82 in trasferta. I padroni di casa premono sull’acceleratore nel primo periodo, 27-23 alla prima sirena nel segno di Moretti e Flagg. Nei tre periodi successivi gli ospiti cambiano marcia soprattutto difensivamente, concedendo meno di 20 punti in ogni quarto successivo e segnando quanto basta in attacco: Bolmaro e Cole trascinano l’Olimpia, anche se a fine terzo quarto l’Acqua S. Bernardo arriva a un clamoroso contro-sorpasso. Gli ultimi seicento secondi sono ancora appannaggio dell’Armani, che chiude i conti e fa segnare la sua quarta vittoria. Notte fonda invece per Cantù, sei sconfitte in altrettanti match.