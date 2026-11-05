Mattarella il 12/11 riceve al Quirinale campioni paralimpici

Giovedì 12 novembre alle 16.30, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà in udienza privata al Palazzo del Quirinale una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico, quale tributo per gli straordinari traguardi conseguiti dallo sport paralimpico azzurro nella stagione agonistica 2026. L'incontro rende omaggio agli atleti italiani che si sono distinti ai vertici delle competizioni iridate internazionali. Saranno presenti al Colle gli otto campioni del mondo della stagione: Flavio Menardi (parabob), Fabrizio Cornegliani, Andrea Biancalani e Claudia Cretti (paraciclismo), Tommaso Starec (tiro a segno), Serena Banzato e Fabrizio Cormons (paratriathlon) e Daniela Rosa Pierri (blind tennis). Insieme a loro, la Nazionale italiana di basket in carrozzina, reduce dalla storica medaglia d'argento conquistata ai Campionati del Mondo di Ottawa: Filippo Carossino, Giulio Maria Papi, Gabriel Benvenuto, Joel Boganelli, Simone De Maggi, Enrico Ghione, Andrea Giaretti, Alessandro Pedron, Ahmed Raourahi, Driss Saaid, Alessandro Sbuelz e Luigi Topo. La delegazione sarà guidata dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, affiancato dal Segretario Generale Simone Rasetti, dal Vicepresidente Vicario Massimo Porciani, dal Presidente del CIP Liguria Dario Della Gatta, unitamente ai Presidenti e ai Segretari Generali delle rispettive Federazioni sportive e allo staff tecnico.