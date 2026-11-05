Rugby, Italia, ct Quesada: "Contro Sudafrica provare a essere imprevedibili"

05 Nov 2026 - 22:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Roma, 5 nov. (LaPresse) - affronterà il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino sabato 7 novembre alle 12.40 nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship, match inaugurale per gli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv. "Capisco che vedere in panchina alcuni giocatori che siamo abituati a vedere sempre titolari possa sorprendere - ha esordito Gonzalo Quesada nella conferenza di annuncio formazione - ma prendiamo l'esempio di Fischetti: viene da 6 partite consecutive, abbiamo ritenuto fosse meglio non fargliene fare altre 4 di fila da titolare. Per quanto riguarda il mediano di mischia, abbiamo scelto Fusco perché arrivava nelle migliori condizioni di preparazione, mentre Varney ha dovuto fare avanti e indietro dall'Inghilterra, così come molti altri. Altri invece come Zuliani hanno giocato poco e non sono ancora al 100% e non hanno 80 minuti" Continuando ad analizzare la formazione, Quesada ha sottolineato: "Belloni si è allenato veramente bene, ha lavorato tanto e quello che i ragazzi fanno in allenamento conta tantissimo nella scelta della formazione. Allan arriva da tre settimane di infortunio, ha iniziato a correre a inizio settimana scorsa e si allenato con la squadra solo da venerdì scorso. Non era in condizione di fare 80 minuti e contro il Sudafrica non potevamo non fare il 6+2 e non possiamo non schierare dall'inizio dei trequarti che sappiamo dall'inizio che non possono fare 80 minuti. Inoltre abbiamo deciso di spostare Capuozzo all'ala perché tra impegni all'estero e motivi personali si è allenato poco con noi, quindi volevamo metterlo in campo perché sta molto bene ma in un ruolo diverso da quello di estremo che nel nostro gioco ha funzioni specifiche". Su Domingo Miotti e la sua convocazione: "Quando ho firmato per l'Italia ho ricevuto tanti messaggi, tra cui quello di Domingo che inizialmente mi ha fatto i complimenti per il modo in cui parlavo italiano. Lo abbiamo seguito lungo tutto l'ultima stagione. Lui entra per far parte del gruppo, ma non è previsto che giochi né questa né la prossima contro l'Argentina: prima di tutto perché è tornato ad allenarsi da poco dopo un infortunio. Inoltre, la settimana prossima sarà solo la prima completa col gruppo e quindi potrebbe non essere pronto. Abbiamo altri giocatori che sono qua da più tempo e quindi sono scelte più logiche per queste partite: né io né Domingo vogliamo forzare i tempi. Si allenerà due settimane e poi valuteremo come sta e se potrà entrare in squadra nella terza o nella quarta partita". (segue) mal 052221 Nov 2026

Ultimi video

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:22
MCH MUSETTI VS VAN ASSCHE MCH

Parigi, Musetti va ko contro van Assche

00:25
Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

01:45
Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:23
MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

02:29
SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

01:01
DICH CRIPPA MARATONA NY DICH

Crippa: "Il podio a New York conclusione di un grandissimo percorso"

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

I più visti di Altri Sport

MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:39
Rugby, Italia, ct Quesada: "Contro Sudafrica provare a essere imprevedibili"
19:13
Automobilismo, Mondiale WEC: il weekend di Monza si apre con 35 nuove querce
18:00
Pattinaggio: Cup of China di figura, Naki Gutmann in gara a Shenzhen
17:12
Mattarella il 12/11 riceve al Quirinale campioni paralimpici
16:26
Sci: Cdm, slalomisti azzurri in allenamento a Solden