Rugby, Italia, ct Quesada: "Contro Sudafrica provare a essere imprevedibili"

Roma, 5 nov. (LaPresse) - affronterà il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino sabato 7 novembre alle 12.40 nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship, match inaugurale per gli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv. "Capisco che vedere in panchina alcuni giocatori che siamo abituati a vedere sempre titolari possa sorprendere - ha esordito Gonzalo Quesada nella conferenza di annuncio formazione - ma prendiamo l'esempio di Fischetti: viene da 6 partite consecutive, abbiamo ritenuto fosse meglio non fargliene fare altre 4 di fila da titolare. Per quanto riguarda il mediano di mischia, abbiamo scelto Fusco perché arrivava nelle migliori condizioni di preparazione, mentre Varney ha dovuto fare avanti e indietro dall'Inghilterra, così come molti altri. Altri invece come Zuliani hanno giocato poco e non sono ancora al 100% e non hanno 80 minuti" Continuando ad analizzare la formazione, Quesada ha sottolineato: "Belloni si è allenato veramente bene, ha lavorato tanto e quello che i ragazzi fanno in allenamento conta tantissimo nella scelta della formazione. Allan arriva da tre settimane di infortunio, ha iniziato a correre a inizio settimana scorsa e si allenato con la squadra solo da venerdì scorso. Non era in condizione di fare 80 minuti e contro il Sudafrica non potevamo non fare il 6+2 e non possiamo non schierare dall'inizio dei trequarti che sappiamo dall'inizio che non possono fare 80 minuti. Inoltre abbiamo deciso di spostare Capuozzo all'ala perché tra impegni all'estero e motivi personali si è allenato poco con noi, quindi volevamo metterlo in campo perché sta molto bene ma in un ruolo diverso da quello di estremo che nel nostro gioco ha funzioni specifiche". Su Domingo Miotti e la sua convocazione: "Quando ho firmato per l'Italia ho ricevuto tanti messaggi, tra cui quello di Domingo che inizialmente mi ha fatto i complimenti per il modo in cui parlavo italiano. Lo abbiamo seguito lungo tutto l'ultima stagione. Lui entra per far parte del gruppo, ma non è previsto che giochi né questa né la prossima contro l'Argentina: prima di tutto perché è tornato ad allenarsi da poco dopo un infortunio. Inoltre, la settimana prossima sarà solo la prima completa col gruppo e quindi potrebbe non essere pronto. Abbiamo altri giocatori che sono qua da più tempo e quindi sono scelte più logiche per queste partite: né io né Domingo vogliamo forzare i tempi. Si allenerà due settimane e poi valuteremo come sta e se potrà entrare in squadra nella terza o nella quarta partita". (segue) mal 052221 Nov 2026